Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

Dennis Man e cel mai în formă „tricolor" înaintea confruntării cu Bosnia de la Zenica.

Cum a depășit atacantul în vârstă de 27 de ani momentul dificil de la începutul la Eindhoven, profitând de tot ce i-a transmis antrenorul lui PSV.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45

Dennis Man e acum, înaintea duelului cu Bosnia, în cel mai bun moment al carierei.

În mare formă, pregătit să străpungă orice apărare după o lună și jumătate de ascensiune la Eindhoven.

Ce i s-a cerut lui Man: „Implicare totală și la antrenamente. Comunicare”

Dar începutul a fost dificil la PSV. Venea după o perioadă lungă de suferință, mai mult de jumătate de an la Parma în care nu marcase, nereușind să depășească psihic episodul ratării transferului la Fiorentina, în ianuarie.

Primele două meciuri, o dezamăgire și la 4-2 cu Groningen, și la 0-2 cu Telstar. A fost înlocuit în ambele dueluri la pauză.

Stingher în vestiar și pe teren, era mereu în contratimp cu colegii, cu jocul. Calitățile sale nu se vedeau.

Atunci, sursele GOLAZO.ro din Țările de Jos au dezvăluit ce aștepta antrenorul Peter Bosz de la el și ce i-a transmis extremei: „Implicare totală și la antrenamente, nu doar în timpul partidelor. Și comunicare în vestiar, cu jucătorii”.

Pentru că toți vorbesc engleză. „Comunicarea e esențială pentru a înțelege jocul și a crea o legătură cu coechipierii”.

Man l-a ascultat. Bosz a apreciat tot ce a făcut. L-a lăudat în vestiar

Ceea ce Man a făcut. În săptămânile care au urmat, a început să comunice mai mult, iar pe teren, la fiecare antrenament, a ieșit in evidență, impresionându-l pe Bosz.

Consecința: în meciuri, a fost tot mai bun, a crescut tot mai mult, a marcat și a pasat decisiv.

A intrat de două ori în echipa etapei de Eredivisie și o dată în Liga Campionilor.

2 a fost numărul golurilor înscrise de Man la 6-2 cu Napoli, în Champions League

A fost declarat omul meciului împotriva campioanei Italiei.

În acea seară, Bosz l-a lăudat pe Man în vestiar nu doar pentru jocul său, ci și pentru cum a folosit și profitat de sfaturile sale și pentru integrarea lui rapidă la echipă.

FOTO. Al doilea gol marcat de Dennis Man în PSV - Napoli 6-2

A continuat la fel de bine. Are opt goluri influențate (4 reușite - 4 assisturi) în 12 meciuri, cu zece titularizări.

Așa a venit Man la națională pentru această reunire. După 1-0 cu Austria, vrea o victorie mare și sâmbătă, în Bosnia.

