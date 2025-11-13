Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit +11 foto
Dennis Man FOTO Imago
Stranieri

Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 10:05
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 10:07
  • Dennis Man e cel mai în formă „tricolor" înaintea confruntării cu Bosnia de la Zenica.
  • Cum a depășit atacantul în vârstă de 27 de ani momentul dificil de la începutul la Eindhoven, profitând de tot ce i-a transmis antrenorul lui PSV.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Dennis Man e acum, înaintea duelului cu Bosnia, în cel mai bun moment al carierei.

În mare formă, pregătit să străpungă orice apărare după o lună și jumătate de ascensiune la Eindhoven.

„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”
Citește și
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența. Să sperăm la locul 1!”
Citește mai mult
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”

Ce i s-a cerut lui Man: „Implicare totală și la antrenamente. Comunicare”

Dar începutul a fost dificil la PSV. Venea după o perioadă lungă de suferință, mai mult de jumătate de an la Parma în care nu marcase, nereușind să depășească psihic episodul ratării transferului la Fiorentina, în ianuarie.

Primele două meciuri, o dezamăgire și la 4-2 cu Groningen, și la 0-2 cu Telstar. A fost înlocuit în ambele dueluri la pauză.

Stingher în vestiar și pe teren, era mereu în contratimp cu colegii, cu jocul. Calitățile sale nu se vedeau.

Atunci, sursele GOLAZO.ro din Țările de Jos au dezvăluit ce aștepta antrenorul Peter Bosz de la el și ce i-a transmis extremei: „Implicare totală și la antrenamente, nu doar în timpul partidelor. Și comunicare în vestiar, cu jucătorii”.

Pentru că toți vorbesc engleză. „Comunicarea e esențială pentru a înțelege jocul și a crea o legătură cu coechipierii”.

Man l-a ascultat. Bosz a apreciat tot ce a făcut. L-a lăudat în vestiar

Ceea ce Man a făcut. În săptămânile care au urmat, a început să comunice mai mult, iar pe teren, la fiecare antrenament, a ieșit in evidență, impresionându-l pe Bosz.

Consecința: în meciuri, a fost tot mai bun, a crescut tot mai mult, a marcat și a pasat decisiv.

A intrat de două ori în echipa etapei de Eredivisie și o dată în Liga Campionilor.

2
a fost numărul golurilor înscrise de Man la 6-2 cu Napoli, în Champions League

A fost declarat omul meciului împotriva campioanei Italiei.

În acea seară, Bosz l-a lăudat pe Man în vestiar nu doar pentru jocul său, ci și pentru cum a folosit și profitat de sfaturile sale și pentru integrarea lui rapidă la echipă.

FOTO. Al doilea gol marcat de Dennis Man în PSV - Napoli 6-2

Galerie foto (11 imagini)

Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

A continuat la fel de bine. Are opt goluri influențate (4 reușite - 4 assisturi) în 12 meciuri, cu zece titularizări.

Așa a venit Man la națională pentru această reunire. După 1-0 cu Austria, vrea o victorie mare și sâmbătă, în Bosnia.

Citește și

Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
Superliga
09:00
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova, analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
Citește mai mult
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Diverse
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei PSV Eindhoven peter bosz dennis man preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share