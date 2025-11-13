„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența. Să sperăm la locul 1!”

Fostul internațional român Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre confruntarea crucială a României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tehnicianul a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Bosnia - România. Dan Petrescu: „Trebuie să sperăm la locul 1”

România ocupă locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, fiind devansată de Bosnia, care are 13 puncte, și de Austria, lidera grupei, cu 15 puncte.

„Tricolorii” au șansa de a obține primul loc în grupă, dar trebuie să obțină două victorii, iar austriecii să se încurce în meciurile cu Cipru și Bosnia.

„Am simțit echipa foarte bine la meciul cu Austria. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm.

Chiar dacă va fi foarte greu, cred că vom câștiga. Trebuie să sperăm puțin și la locul 1, poate avem noroc”, a declarat fostul tehnician de pe banca lui CFR Cluj, potrivit sport.ro.

Dan Petrescu a reprezentat România la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998, precum și la Campionatele Europene din 1996 și 2000.

FOTO: România - Austria 1-0

Fostul fundaș dreapta, cu 95 de selecții și 12 goluri pentru echipa națională a României, a spus pe cine mizează în meciul cu Bosnia:

„Dennis Man și Ianis Hagi pot să facă diferența”, a răspuns Petrescu.

Cei doi fotbaliști și-au schimbat echipele în sezonul 2025-2026:

Dennis Man a ajuns la PSV, unde a înscris de patru ori și a oferit tot atâtea pase decisive în 12 meciuri

Ianis Hagi evoluează acum în Turcia, la Alanyaspor, unde a reușit două goluri și o pasă decisivă în 8 partide.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

