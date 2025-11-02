Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion

18.000 de suporteri au venit să vadă pe stadion Universitatea Craiova - Rapid

1500 dintre ai au fost fani ai oaspeților, fiind cea mai mare asistență a unei echipe vizitatoare pe noul stadion al Craiovei

Meciul este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1

Universitatea Craiova - Rapid reprezintă derby-ul etapei, un duel ce promitea spectacol atât pe teren, cât și în tribune. Cele două formații sunt considerate printre principalele candidate la lupta pentru titlu, iar confruntarea de pe „Ion Oblemenco” n-avea cum să nu fie decât una interesantă.

Atmosfera s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Oltenii au vândut în jur de 18.000 de bilete, iar suporterii din Giulești au răspuns cu o mobilizare pe măsură. Aproximativ 1.500 de fani rapidiști au fost prezenți în peluza oaspeților, un record absolut pentru noul stadion din Craiova.

Ce atmosferă!

A fost un spectacol total în tribune, cu o atmosferă la care au contribuit ambele galerii. Oltenia a fiert pentru duel ce poate da elan echipei lui Mirel Rădoi, dar care, în același timp, ar putea adânci tensiunile deja existente între antrenor și conducerea clubului.

Fanii Craiovei s-au făcut bine auziți încă de la imn: s-a cântat puternic, s-au ridicat fulare deasupra capetelor, s-a încurajat o echipă ce știe și poate arăta un fotbal bun, însă scandalurile interne o fac mereu să se abată de la obiectiv.

Securitate la nivel maxim

De partea cealaltă, bine păziți, giuleștenii au dat startul fix în momentul în care echipele au intrat pe teren. Iar replica pentru gazde a fost puternică. Cu toboșarii în formă maximă, galeria vișinie și-a transformat colțul peluzei într-un mic Giulești. Lucru pe care jucătorii lui Gâlcă l-au simțit din plin.

Și Jandarmeria a fost în alertă. Fanii Rapidului au fost aduși în stadion pe grupuri, pentru a nu risca vreun incident. Totodată în arenă măsurile de securitate au fost sporite, tocmai pentru a face față valului de fani veniți de la București.

