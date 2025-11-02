Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion +26 foto
Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco” FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 20:43
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 21:00
  • 18.000 de suporteri au venit să vadă pe stadion Universitatea Craiova - Rapid
  • 1500 dintre ai au fost fani ai oaspeților, fiind cea mai mare asistență a unei echipe vizitatoare pe noul stadion al Craiovei
  • Meciul este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1

Universitatea Craiova - Rapid reprezintă derby-ul etapei, un duel ce promitea spectacol atât pe teren, cât și în tribune. Cele două formații sunt considerate printre principalele candidate la lupta pentru titlu, iar confruntarea de pe „Ion Oblemenco” n-avea cum să nu fie decât una interesantă.

U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește și
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum
Citește mai mult
U Craiova - Rapid 2-2 VIDEO. Derby-ul etapei #15 se termină la egalitate după un final de meci incendiar. Cum arată clasamentul acum

Atmosfera s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Oltenii au vândut în jur de 18.000 de bilete, iar suporterii din Giulești au răspuns cu o mobilizare pe măsură. Aproximativ 1.500 de fani rapidiști au fost prezenți în peluza oaspeților, un record absolut pentru noul stadion din Craiova.

Ce atmosferă!

A fost un spectacol total în tribune, cu o atmosferă la care au contribuit ambele galerii. Oltenia a fiert pentru duel ce poate da elan echipei lui Mirel Rădoi, dar care, în același timp, ar putea adânci tensiunile deja existente între antrenor și conducerea clubului.

Fanii Craiovei s-au făcut bine auziți încă de la imn: s-a cântat puternic, s-au ridicat fulare deasupra capetelor, s-a încurajat o echipă ce știe și poate arăta un fotbal bun, însă scandalurile interne o fac mereu să se abată de la obiectiv.

U Craiova - Rapid, suporteri pe Oblemenco FOTO GOLAZO (1).jpg
U Craiova - Rapid, suporteri pe Oblemenco FOTO GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (26 imagini)

U Craiova - Rapid, imagini dinainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg U Craiova - Rapid, imagini dinainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg U Craiova - Rapid, imagini dinainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg U Craiova - Rapid, imagini dinainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg U Craiova - Rapid, imagini dinainte de meci FOTO GOLAZO (6).jpg
+26 Foto
labels.photo-gallery

Securitate la nivel maxim

De partea cealaltă, bine păziți, giuleștenii au dat startul fix în momentul în care echipele au intrat pe teren. Iar replica pentru gazde a fost puternică. Cu toboșarii în formă maximă, galeria vișinie și-a transformat colțul peluzei într-un mic Giulești. Lucru pe care jucătorii lui Gâlcă l-au simțit din plin.

Și Jandarmeria a fost în alertă. Fanii Rapidului au fost aduși în stadion pe grupuri, pentru a nu risca vreun incident. Totodată în arenă măsurile de securitate au fost sporite, tocmai pentru a face față valului de fani veniți de la București.

Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat”
Stranieri
20:19
Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat”
Citește mai mult
Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat”
Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci
Superliga
19:15
Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci
Citește mai mult
Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
rapid bucuresti Universitatea Craiova suporteri liga 1
Știrile zilei din sport
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Citește mai mult
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Citește mai mult
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Citește mai mult
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Superliga
02.11
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Citește mai mult
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Stranieri
02.11
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Citește mai mult
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Campionate
02.11
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Citește mai mult
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Tenis
02.11
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Citește mai mult
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 36 rapid 21 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share