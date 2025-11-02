Situație alarmantă  DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital

Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică, după ce 20 de copii cazați la Băile Felix pentru un turneul de fotbal s-au simțit rău.

Copii au fost cazați la hotelurile Mureș și Poienița și urmau să participe la Turism Felix Cup 2025.

Doi dintre juniorii ajunși la spital au fost diagnosticați cu „suspiciune de toxiinfecție alimentară” și au rămas internați timp de o zi în spital. Ulterior, ei au fost externați pe 30 octombrie, la cererea părinților.

Peste 20 de copii au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică după ce a fost informată de cele întâmplate.

Daniela Rahotă, șefa DSP Bihor, a confirmat că a fost demarată o anchetă la cele două hoteluri, Mureș și Poienița, scrie ebihoreanul.ro.

Reprezentanții DSP s-au prezentat la Hotel Mureș și au luat mărturiile copiilor care au acuzat simptome, precum și probe fiziologice de la cei trei juniori care ajunseseră la spital.

Totodată, s-au preluat probe pentru analize și din alimentele consumate de copii, urmând ca rezultatele să apară în cel mai scurt timp.

„ S-a întâmplat la mai multe echipe”

„Am avut trei copii cu simptome de vomă și o senzație de moleșeală. Unul singur s-a dus la spital, dar a revenit în aceeași seară acasă. În momentul de față, toată lumea e bine. Joi ni s-a luat o probă de scaun de cei de la DSP.

Acum, ei își vor face treaba și ne vor spune mai multe. Nu pot să acuz că a fost de la masă sau de la apă. S-a întâmplat la mai multe echipe, dar nu putem acuza pe nimeni de nimic”, a declarat Cristian Coroian, antrenor în academia Universității Cluj, conform iamsport.ro.

Comunicatul Turism Felix S.A.: „O situație regretabilă”

Ca urmare a celor întâmplate, Turism Felix S.A. a emis un comunicat în care a explicat cele întâmplate.

„Este o situație regretabilă, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și transparența. Ne-am pus imediat la dispoziția autorităților și oferim tot sprijinul necesar pentru a clarifica ce s-a întâmplat.

Este important de știut că în cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare în rândul celorlalți oaspeți cazați la noi.

Considerăm esențială identificarea precisă a cauzei problemei și aplicarea imediată de măsuri, prioritatea noastră fiind oferirea serviciilor de calitate oaspeților. Cel mai important este că micuții sunt bine și că nu au existat cazuri grave.

Ținem foarte mult la standardele noastre de igienă, curățenie și calitatea meselor oferite, iar siguranța oaspeților este și rămâne prioritatea noastră”, a spus Oana Ursulescu, CEO Turism Felix S.A.

