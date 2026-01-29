„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 

Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a vorbit despre golul superb pe care l-a marcat în etapa #8 a Ligii Campionilor.

Dragomir a deschis scorul în Pafos - Slavia Praga, scor 4-1, acesta fiind și primul său gol marcat în faza principală a Ligii Campionilor.

Vlad Dragomir, după reușita superbă din Champions League: „Cea mai frumoasă amintire”

„Cu siguranță rămâne cea mai frumoasă amintire. A fost primul gol în UEFA Champions League și a fost unul frumos, zic eu. Totuși, rămânem cu un gust amar că nu am reușit să mergem mai departe.

Am văzut că am spațiu să trag. Mereu, după respingerile de la corner, încercăm să dăm o centrare sau să șutăm. Am văzut că nu iese nimeni la întâmpinare și am decis să trag”, a spus Dragomir, conform digisport.ro.

Reușita din partida cu Slavia a fost prima pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor. A jucat în toate cele 8 meciuri din faza principală a competiției continentale, având și 6 partide disputate în preliminarii.

2 milioane de euro este cota lui Vlad Dragomir, conform Transfermarkt

Deși a câștigat la scor partida cu Slavia Praga, Pafos nu a reușit să se califice în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Formația cipriotă a terminat pe locul 26 al clasamentului Ligii, cu 9 puncte, la egalitate cu formația de pe locul 24, ultimul care a dus în play-off, Benfica.

Diferența a fost făcută de golaveraj. Pafos a terminat cu -3, în timp ce Benfica a încheiat grupa cu -2, după golul marcat de portarul Trubin în prelungirile meciului cu Real Madrid.

FOTO. Imagini cu golul marcat de Vlad Dragomir în Pafos - Slavia Praga, scor 4-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport