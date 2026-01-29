„Aici s-a greșit” Marian Drăgulescu, ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: „Nu înțeleg de ce au făcut asta”

Marian Drăgulescu (45 de ani), fost gimnast participant la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, a oferit o ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles.

Ana Bărbosu (19 ani) a rămas, astăzi, fără medalia obținută la JO 2024.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Chiles.

Marian Drăgulescu, despre cazul Bărbosu-Voinea -Chiles: „ S-a făcut o contestație greșită”

Marian Drăgulescu crede că în finala probei de sol de la Jocurile Olimpice din 2024, România trebuia să conteste nota primită de Sabrina Voinea, întrucât nu ar fi ieșit de pe covor.

„Părerea mea este că s-a făcut o contestație greșită atunci. În sensul în care contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea și pentru faptul că nu a ieșit afară din covor. Acolo nu mai era niciun… Era o greșeală a arbitrilor care nu mai putea fi contestată de niciun fel.

Aia trebuia să fie contestația noastră, a României. Și medalia rămânea la noi. S-a făcut altfel de contestație, nu înțeleg de ce. Și uite că a costat România o medalie, din păcate”, a spus fostul gimnast, potrivit sport.ro.

Sportiva din Constanța ar fi cea mai neîndreptățită de modul în care a fost gestionat ultimul act al probei de la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Cel mai trist este, din punctul meu de vedere, pentru munca Sabrinei. Până la urmă, ea a muncit cel mai mult. Era meritul cel mai mult al ei, în primul rând! După care, bineînțeles, toată echipa care a contribuit la rezultat. Federația. Clasamente, națiuni”, a continuat Marian Drăgulescu.

Avocatul Anei Bărbosu: „Medalia se află în dispută”

Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu a explicat ce urmează să se întâmple în cazul medaliei disputate de gimnasta română și Jordan Chiles.

„În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității”, a spus avocatul, potrivit digisport.ro.

În cazul în care TAS va lua în calcul cronomentrul din sistemul, medalia îi va reveni Anei Bărbosu, întrucât Cecile Canqueteau-Landi a depășit timpul de apel cu 4 secunde.

Totuși, dacă judecata va fi bazată pe înregistrările realizate de Netflix, medalia va fi atribuită lui Jordan Chiles, întrucât antrenoarea ar fi ajuns în timpul regulamentar la masa arbitrilor.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Barbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Barbosu - 13.700

- 13.700 Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

- 13.666 Alice D'Amato - 13.600

Rina Kishi - 13.166

Ou Yushan - 13.000

Manila Esposito - 12.133

Antrenoarea sportivei americane a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Barbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles își poate recupera medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

Deși au trecut peste 15 luni de la recurs, cazul nu a fost soluționat definitiv.

