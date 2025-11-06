Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro

Pafos a furnizat o surpriză de proporții miercuri, în Liga Campionilor: a bătut-o pe Villarreal, cu Vlad Dragomir titular și integralist.

Românul a fost din nou, ca și etapa trecută, fotbalistul cu cea mai mare distanță parcursă în meci.

Un român e printre protagoniștii uneia dintre revelațiile actualei ediții a Champions League.

Vlad Dragomir surprinde Europa, alături de echipa la care evoluează, Pafos.

Dragomir, Forrest Gump în Champions League

Campioana Ciprului continuă seria formidabilă de rezultate.

După ce a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad în play-off, are 5 puncte în primele 4 meciuri, în care a fost învinsă o singură dată, de Bayern Munchen, grupare care are succese pe linie în acest sezon, indiferent de competiție.

Pafos a învins-o, miercuri, pe Villarreal, scor 1-0, provocând o surpriză colosală în fața unei formații care e pe podium în campionatul Spaniei.

Este al 3-lea meci de pe tabloul Champions League în care Pafos nu primește gol.

20 e locul ocupat de Pafos la jumătatea tabloului Champions League, are 5 puncte, peste grupări ca Napoli, Juventus, Bilbao, Benfica, Marseille, Ajax

Vlad Dragomir nu doar că a evoluat pentru ciprioți, dar a fost titular, a stat pe teren toate minutele și a fost și numărul 1 în ceea ce privește distanța parcursă.

Conform monitorizării firmei cu care colaborează UEFA, Dragomir s-a apropiat de pragul de 12 kilometri și niciun alt fotbalist nu a fost peste el la acest capitol.

Mai precis, a atins 11,63 kilometri. Cu peste o jumătate de kilometru peste doi jucători de la Villarreal care împreună valorează 50 de milioane de euro: Renato Veiga și P.A. Gueye.

Top 5 maratoniști în Pafos - Villarreal 1-0

V. Dragomir - 11,63 km

Sunjic (Pafos) - 11,55

R. Veiga (Villarreal) - 11,07

P.A. Gueye (Villarreal) - 11,04

Quina (Pafos) - 11,03

O dovadă că nu e întâmplător ceea ce a reușit mijlocașul român e faptul că și în etapa trecută, tot el a fost numărul 1 în meciul Kairat - Pafos 0-0.

Deși echipa lui a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 4, Dragomir a alergat și mai mult decât cu Villarreal: aproape 11,9 kilometri.

Top 5 maratoniști în Kairat - Pafos 0-0

V. Dragomir - 11,86 km

Sunjic (Pafos) - 11,47

Mrynskiy (Kairat) - 11,19

L. Mata (Kairat) - 10,96

Gromyko (Kairat) - 10,33

92% din minutele jucate de Pafos în actuala ediție a Champions League, adică 331 din 360, s-au jucat cu Vlad Dragomir pe teren

În vârstă de 26 de ani, Dragomir are la acest capitol, al capacității de efort, cifre formidabile, comparabile cu ale unor fotbaliști de superclasă.

Vlad are în jur de 36-37 de kilometri parcurși în minutele disputate în cele 4 jocuri, nivel unde se află și nume precum Vitinha (PSG), Kimmich (Bayern Munchen).

Vlad Dragomir a ajuns la Pafos în 2021, după ce jucase la Perugia și Virtus Entella, în Italia.

În Cipru are, conform presei locale, un contract din care câștigă o jumătate de milion de euro.

