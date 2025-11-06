Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro

- Pafos a furnizat o surpriză de proporții miercuri, în Liga Campionilor: a bătut-o pe Villarreal, cu Vlad Dragomir titular și integralist.
- Românul a fost din nou, ca și etapa trecută, fotbalistul cu cea mai mare distanță parcursă în meci.
Un român e printre protagoniștii uneia dintre revelațiile actualei ediții a Champions League.
Vlad Dragomir surprinde Europa, alături de echipa la care evoluează, Pafos.
Dragomir, Forrest Gump în Champions League
Campioana Ciprului continuă seria formidabilă de rezultate.
După ce a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad în play-off, are 5 puncte în primele 4 meciuri, în care a fost învinsă o singură dată, de Bayern Munchen, grupare care are succese pe linie în acest sezon, indiferent de competiție.
Pafos a învins-o, miercuri, pe Villarreal, scor 1-0, provocând o surpriză colosală în fața unei formații care e pe podium în campionatul Spaniei.
Este al 3-lea meci de pe tabloul Champions League în care Pafos nu primește gol.
Vlad Dragomir nu doar că a evoluat pentru ciprioți, dar a fost titular, a stat pe teren toate minutele și a fost și numărul 1 în ceea ce privește distanța parcursă.
Conform monitorizării firmei cu care colaborează UEFA, Dragomir s-a apropiat de pragul de 12 kilometri și niciun alt fotbalist nu a fost peste el la acest capitol.
Mai precis, a atins 11,63 kilometri. Cu peste o jumătate de kilometru peste doi jucători de la Villarreal care împreună valorează 50 de milioane de euro: Renato Veiga și P.A. Gueye.
Top 5 maratoniști în Pafos - Villarreal 1-0
- V. Dragomir - 11,63 km
- Sunjic (Pafos) - 11,55
- R. Veiga (Villarreal) - 11,07
- P.A. Gueye (Villarreal) - 11,04
- Quina (Pafos) - 11,03
O dovadă că nu e întâmplător ceea ce a reușit mijlocașul român e faptul că și în etapa trecută, tot el a fost numărul 1 în meciul Kairat - Pafos 0-0.
Deși echipa lui a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 4, Dragomir a alergat și mai mult decât cu Villarreal: aproape 11,9 kilometri.
Top 5 maratoniști în Kairat - Pafos 0-0
- V. Dragomir - 11,86 km
- Sunjic (Pafos) - 11,47
- Mrynskiy (Kairat) - 11,19
- L. Mata (Kairat) - 10,96
- Gromyko (Kairat) - 10,33
În vârstă de 26 de ani, Dragomir are la acest capitol, al capacității de efort, cifre formidabile, comparabile cu ale unor fotbaliști de superclasă.
Vlad are în jur de 36-37 de kilometri parcurși în minutele disputate în cele 4 jocuri, nivel unde se află și nume precum Vitinha (PSG), Kimmich (Bayern Munchen).
Vlad Dragomir a ajuns la Pafos în 2021, după ce jucase la Perugia și Virtus Entella, în Italia.
În Cipru are, conform presei locale, un contract din care câștigă o jumătate de milion de euro.