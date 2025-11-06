Special pentru Ienei UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro ce se va întâmpla joi înainte de Basel - FCSB

Meciul Basel - FCSB, din etapa a 4-a de Europa League, va fi dedicat amintirii lui Emeric Ienei. „Se va ține un minut de reculegere pe St. Jakob-Park”, a confirmat UEFA. Care este planul FCSB.

Lumea fotbalului se înclină în amintirea lui Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei campioana Europei și selecționerul care calificat naționala României dincolo de grupe la CM și CE.

Joi dimineață, la o zi după dispariția tehnicianului, președintele FIFA i-a transmis un lung mesaj prin intermediul FRF.

Esența cuvintelor lui Gianni Infantino: „Model de eleganță, echilibru și respect”.

Un meci de Europa League în memoria lui Emeric Ienei

Joi seară, meciul FC Basel - FCSB, din etapa a patra de Europa League, îi este dedicat lui.

UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro: „Se va ține un minut de reculegere înaintea partidei”.

Jucătorii vor purta banderolă neagră în memoria lui Ienei.

Stadionul lui FC Basel, St. Jakob-Park (38.500 de locuri) Foto: Imago

Totul a pornit la inițiativa FCSB. Cum s-a aflat de decesul antrenorului, campioana Ligii 1 a cerut la Nyon să se păstreze un minut de reculegere pe St. Jakob-Park. Cerere acceptată astăzi de UEFA.

FCSB a plănuit ca toți roș-albaștrii să apară pe teren îmbrăcați în tricouri care să amintească de Ienei.

Forul continental a confirmat și că acesta va fi singurul meci din Europa League în care se va ține un minut de reculegere pentru tehnicianul român.

Ienei, nu doar CCE cu Steaua. A trecut de două ori de grupele CM și CE cu naționala

Emeric Ienei nu a fost doar antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua.

El a participat la două turnee finale ca selecționer al naționalei României, calificând de fiecare dată echipa dincolo de faza grupelor.

La Mondialul din 1990, primul după Revoluție, a încheiat pe locul 2 în grupă, după 2-0 cu URSS, 1-2 cu Camerun și 1-1 cu Argentina lui Diego Maradona. În „optimi”, a pierdut în fața Irlandei, 0-0, 4-5 la penaltyuri.

Zece ani mai târziu, la Euro 2000, a fost tot pe locul secund în cea mai dificilă serie a competiției: 1-1 cu Germania, 0-1 cu Portugalia, 3-2 cu Anglia. În „sferturi”, a fost 0-2 cu Italia.

