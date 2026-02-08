Ce s-a întâmplat la CFR - U Cluj depășește orice limită a decenței și a normalității într-un fotbal care se pretinde profesionist.

Cristiano Bergodi a reușit, încă o dată, să demonstreze că nu a înțeles nimic din rolul pe care îl ocupă și din responsabilitatea pe care o poartă. Un antrenor care își permite să lovească un jucător advers nu mai vorbim că greșește, ci că descalifică ideea de sport.

Ce a făcut Bergodi nu e un incident izolat

Nu există absolut nicio scuză. Nici tensiunea meciului, nici arbitrajul, nici provocările din teren. Sub nicio formă nu ai voie să faci așa ceva. Ești antrenor, ești lider, se dorește a fi un exemplu. În Italia, țara ta, un asemenea gest ar fi fost catalogat drept agresiune pură. Acolo nu se discuta despre cauze, ci despre consecințe.

Iar problema italianului nu e un incident izolat. Ieșirile lui Bergodi sunt repetate, previzibile și toxice. De la conflicte cu jucători, la certuri cu arbitri și jurnaliști, până la scene penibile pe marginea terenului. La Rapid a lăsat aceeași impresie: scandal, nervi și conferințe de presă transformate în ring de box verbal. Nimic nu s-a schimbat. Pare că nu a învățat nimic.

Daniel Pancu are perfectă dreptate când spune că, dacă se întâmpla asta cu un român în Italia, un asemenea gest ar fi fost aspru pedepsit. La fel de corect e și ce spune Ionel Dănciulescu cum că U Cluj ar trebui să ia în calcul să rezilieze contractul. Nu mâine, nu după o comisie, ci imediat. Pentru că imaginea clubului este mai importantă decât orgoliul unui antrenor incapabil să se controleze.

Reacția lui Pancu de la finalul meciului merită nu doar remarcată, ci aplaudată. Așa ar trebui să fie gândirea unui om care înțelege ce înseamnă să reprezinți un club și care pare că a învățat din greșelile trecutului. Știm bine exemplul de la meciul României U21 cu Elveția. Când Pancu a fost cel în rolul agresorului.

Concluzia e simplă: Cristiano Bergodi ar trebui suspendat minimum 10 etape, iar fotbalul românesc ar trebui să transmită, în sfârșit, un mesaj clar. Violența nu trebuie negociată. Dacă închidem ochii încă o dată, înseamnă că nu ne mai facem bine. În cazul lui Bergodi e limpede, calitatea de antrenor nu spală caracterul.

Mister Bergodi, fotbal poate nu vă învățăm, dar de ceva lecții de comportament ați avea nevoie. Asta apropo de cearta cu Ovidiu Ionescu de acum aproape 2 ani. Ce ar trebui să înțelegem din exemplul tău?