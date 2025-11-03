Momentele meciului Petrolul - Botoșani FOTO: Fair-play-ul lui Ricardinho și rafinamentul lui Gicu Grozav + Penalty ratat de Mitrov

Petrolul - FC Botoșani 0-0. Partida de la Ploiești nu s-a remarcat prin goluri, însă jucătorii au oferit alte momente inedite.

Ricardinho a fost aplaudat de adversari după ce i-a transmis arbitrului că nu a fost faultat în careu, în timp ce Gicu Grozav a trimis o centrare din „rabona”.

Liderul Ligii 1 a avut parte de o partidă foarte dificilă pe „Ilie Oană”, însă s-a bucurat de momente de fair-play din partea adversarului.

Petrolul - FC Botoșani. Momente inedite oferite de jucătorii gazdelor

În minutul 34, Ricardinho a fost lansat de Jyry de pe partea dreaptă, a pătruns în careu și a încercat să-l dribleze pe Anestis, însă portarul și-a retras mâna la timp, fără să-l faulteze pe jucătorul Petrolului, deși acesta a căzut ulterior.

Ricardinho s-a ridicat și i-a făcut semn arbitrului că nu a fost faultat și nu trebuie să acorde lovitură de la 11 metri, moment în care a fost aplaudat de cei de la Botoșani.

Tot în prima repriză, Gicu Grozav a încântat publicul prezent, printr-o centrare perfectă în stil „rabona”, de pe partea stângă, însă Chică-Roșă a trimis cu capul puțin peste poarta lui Anestis.

În minutul 79, Botoșani putea marca golul care să aducă a șaptea victorie consecutivă, însă Mitrov a ratat penalty-ul obținut de Kovtalyuk în urma unei faze foarte similare cu cea a lui Ricardinho din prima repriză.

