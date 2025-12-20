Party, după eșec FOTO: De ce au cântat și au dansat jucătorii de la Craiova, după eliminarea dramatică din Europa

AEK Atena - U Craiova 3-2 . La 24 de ore după eliminarea din Europa, jucătorii formației din Bănie au fost surprinși la o petrecere, în timp ce cântau și dansau pe manele.

Alexandru Crețu (33 de ani), mijlocașul oltenilor, a venit cu explicații.

Joi seară, Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League.

Oltenii au condus cu scorul de 2-0 la Atena, dar AEK a reușit să întoarcă incredibil rezultatul și să dea lovitura la ultima fază, când arbitrul a dictat penalty, cu ajutorul VAR.

Jucătorii de la Universitatea Craiova au petrecut, după eșecul cu AEK Atena

Elevii antrenați de Filipe Coelho erau devastați după înfrângerea din Grecia, însă, la aproximativ 24 de ore distanță, au fost surprinși în timp ce se distrau în club.

Alexandru Crețu: „Am încercat să ne detașăm”

Imaginile din club s-au viralizat rapid, iar Alexandru Crețu a explicat că petrecerea era una organizată de mai mult timp și atât el, cât și coechipierii săi au încercat să se detașeze, după eșecul de la Atena.

„Am avut aseară o petrecere organizată de mult timp. Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat și să ne bucurăm de moment.

Cred că toată lumea știe ce îmi doresc. Să fim sănătoși și, la final, să ne bucurăm împreună”, a declarat Alexandru Crețu, citat de digisport.ro.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul din campionat, cu Csikszereda, programat luni, de la ora 20:00.

