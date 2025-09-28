Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Blănuță nu a înscris încă la Dinamo Kiev Foto: Instagram
Stranieri

Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 15:48
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 15:51
  • Vladislav Blănuță a fost încă o dată titular la Dinamo Kiev (3-3 cu Karpaty Lviv), deși fanii ucraineni îl contestă pentru postările pro-ruse. Comparația făcută de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi la sfârșit. 

Vladislav Blănuță e sprijinit de Dinamo Kiev și de președintele clubului, Igor Surkis, chiar dacă ultrașii continuă să-l conteste, afișând același banner în care îl numesc „diavol”. Ucrainenii nu-l iartă pentru postările pro-ruse.

„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
Citește și
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
Citește mai mult
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci

Momentan, lipsesc însă reușitele atacantului și rezultatele echipei.

Blănuță joacă, Dinamo Kiev nu mai câștigă

Titularizat a treia oară la rând (două meciuri în campionat, o dată în Cupă), vârful în vârstă de 23 de ani nu s-a evidențiat cu nimic în deplasarea de la Lviv.

Și alb-albaștrii au remizat încă o dată cu el pe teren în liga locală.

  • 13 septembrie, 2-2 cu Obolon (Blănuță, 12 minute). 
  • 22 septembrie, 2-2 cu Oleksandriya (45).
  • 27 septembrie, 3-3 cu Karpaty Lviv (71). 

Înainte, fără el, Dinamo câștigase toate cele patru partide.

Răspunsul malițios al antrenorului lui Dinamo Kiev legat de Blănuță

Sâmbătă, antrenorul kievenilor l-a înlocuit primul pe internaționalul român de tineret.

După meci, la conferință, un reporter l-a întrebat dacă Morgun, Thiare și Blănuță sunt acum mai în formă decât Neshcheret, Mykhavko și Yarmolenko.

Antrenorul Shovkovskyi și veteranul Yarmolenko Foto: Imago Antrenorul Shovkovskyi și veteranul Yarmolenko Foto: Imago
Antrenorul Shovkovskyi și veteranul Yarmolenko Foto: Imago

O întrebare legată de modificările făcute de Oleksandr Shovkovskyi în deplasarea de la Lviv: Nescheret (portar), Mykhavko (stoper) și Yarmolenko (atacant) sunt titulari în mod obișnuit.

Moment în care tehnicianul a răspuns cu o ironie și i-a folosit pe Blănuță și pe Yarmolenko în comentariul său.

„Doar dacă Yarmolenko e pus în poartă, Blănuță va fi mai bun decât el în atac, asta e sigur”, a declarat Shovkovskyi.

Yarmolenko are 35 de ani și 400 de meciuri numai pentru Dinamo Kiev, marcând 157 de goluri în toate competițiile.

72 de goluri
a influențat Yarmolenko (46 de reușite, 26 de assisturi) în 125 de selecții la naționala Ucrainei, al doilea în topurile all-time de meciuri și goluri

Citește și

Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU
Campionate
16:06
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU
Citește mai mult
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Campionate
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Citește mai mult
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
Dinamo Kiev ucraina andriy yarmolenko Vladislav Blănuță Karpaty Lviv Oleksandr Shovkovskyi
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
18:15
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Țigănașu ratează șansa deschiderii scorului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Țigănașu ratează șansa deschiderii scorului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share