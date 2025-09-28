Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”

Vladislav Blănuță a fost încă o dată titular la Dinamo Kiev (3-3 cu Karpaty Lviv), deși fanii ucraineni îl contestă pentru postările pro-ruse. Comparația făcută de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi la sfârșit.

Vladislav Blănuță e sprijinit de Dinamo Kiev și de președintele clubului, Igor Surkis, chiar dacă ultrașii continuă să-l conteste, afișând același banner în care îl numesc „diavol”. Ucrainenii nu-l iartă pentru postările pro-ruse.

Momentan, lipsesc însă reușitele atacantului și rezultatele echipei.

Blănuță joacă, Dinamo Kiev nu mai câștigă

Titularizat a treia oară la rând (două meciuri în campionat, o dată în Cupă), vârful în vârstă de 23 de ani nu s-a evidențiat cu nimic în deplasarea de la Lviv.

Și alb-albaștrii au remizat încă o dată cu el pe teren în liga locală.

13 septembrie, 2-2 cu Obolon (Blănuță, 12 minute).

22 septembrie, 2-2 cu Oleksandriya (45).

27 septembrie, 3-3 cu Karpaty Lviv (71).

Înainte, fără el, Dinamo câștigase toate cele patru partide.

Răspunsul malițios al antrenorului lui Dinamo Kiev legat de Blănuță

Sâmbătă, antrenorul kievenilor l-a înlocuit primul pe internaționalul român de tineret.

După meci, la conferință, un reporter l-a întrebat dacă Morgun, Thiare și Blănuță sunt acum mai în formă decât Neshcheret, Mykhavko și Yarmolenko.

Antrenorul Shovkovskyi și veteranul Yarmolenko Foto: Imago

O întrebare legată de modificările făcute de Oleksandr Shovkovskyi în deplasarea de la Lviv: Nescheret (portar), Mykhavko (stoper) și Yarmolenko (atacant) sunt titulari în mod obișnuit.

Moment în care tehnicianul a răspuns cu o ironie și i-a folosit pe Blănuță și pe Yarmolenko în comentariul său.

„Doar dacă Yarmolenko e pus în poartă, Blănuță va fi mai bun decât el în atac, asta e sigur”, a declarat Shovkovskyi.

Yarmolenko are 35 de ani și 400 de meciuri numai pentru Dinamo Kiev, marcând 157 de goluri în toate competițiile.

72 de goluri a influențat Yarmolenko (46 de reușite, 26 de assisturi) în 125 de selecții la naționala Ucrainei, al doilea în topurile all-time de meciuri și goluri

