Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”

Igor Surkis, președintele celor de la Dinamo Kiev, a luat o hotărâre clară în privința lui Vladislav Blănuță (23 de ani).

Atacantul român se află de peste trei săptămâni în centrul unui scandal, din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare.

Intrat deja în dizgrația fanilor lui Dinamo Kiev, care l-au amenințat în mai multe rânduri după transfer, Blănuță este apărat acum chiar de către președintele clubului, așa cum a anunțat joi și GOLAZO.ro.

Igor Surkis: „Blănuță rămâne la Dinamo Kiev”

Oficialul clubului a transmis acum că atacantul român va rămâne la echipă.

„Vladislav Blănuță este și rămâne fotbalistul clubului nostru, alte opțiuni nici nu pot fi puse în discuție.

Doar cei care nu sunt prietenii lui Dinamo pot inventa diverse inepții. Și nu doar pentru că am achitat deja către FCU Craiova mai mult de jumătate din suma de transfer stipulată în contractul nostru, ci pentru că Vlad este un fotbalist cu reale calități de golgheter, de care avem stringent nevoie în linia ofensivă dinamovistă.

Plus că băiatul are și caracter, e și ambițios, sociabil și prietenos - lucruri remarcate de coechipieri”, a spus Surkis, potrivit digisport.ro.

Blănuță, comparat cu Florin Cernat și Tiberiu Ghioane

Președintele clubului e încrezător că Blănuță poate avea un parcurs lung la echipă, la fel ca alți doi internaționali români, trecuți pe la Kiev.

„Fotbaliștii români pe care i-am avut anterior în lotul lui Dinamo Kiev, Florin Cernat și Tiberiu Ghioane, au fost titulari indiscutabili timp de 9 ani și, respectiv 10 ani, la fel suntem încrezători că și Blănuță va evolua la noi, la Kiev, cu mult succes și goluri marcate mulți ani în șir”, a mai spus Igor Surkis.

