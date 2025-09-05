Vladislav Blănuță, 23 de ani, în mijlocul unei situații primejdioase. După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale jucătorului transferat la Dinamo Kiev, ultrașii îl amenință cu moartea. Transferul de la FCU Craiova ar putea fi anulat.

Situația devine dramatică, foarte periculoasă, pentru Vladislav Blănuță.

După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale atacantului în vârstă de 23 de ani, suporterii lui Dinamo Kiev s-au revoltat.

Amenințat cu moartea: „Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”

Și mai rău. Ultrașii echipei ucrainene nu acceptă regretele internaționalului nostru.

Îl amenință cu moartea!

Grupul radical WBC Ultras Dinamo a postat un videoclip înspăimântător pe Telegram și X.

Portretul lui Blănuță apare ca țintă în poligon, se aude cum se trage și se vede cum „glonțul” nimerește fruntea lui Blănuță. Cinci lovituri!

Mesajul e la fel de violent: „Scuzele tale să ajungă într-un singur loc. Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”.

Blogerul a descoperit postările pro-ruse ale lui Blănuță

Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev, care urma să-i achite clubului său, FCU Craiova, 2,67 milioane de euro, plus 20% dintr-o viitoare tranzacție.

S-a aflat și că Mircea Lucescu a intervenit prin videoconferință pentru a rezolva această mutare intermediată de agentul Arcadie Zaporojanu.

Dar totul ar putea să cadă din cauza postărilor pro-ruse ale atacantului în vârstă de 23 de ani.

Репости новачка ФК "Динамо" Київ Владислава Бленуце у тік-тоці🤮🤮🤮



Репости соловйоба, "бригади", пацанські цитатки і купа вати в голові. pic.twitter.com/yPLLJoVkzh — Василь Стус (@v_stus) September 3, 2025

Blogerul și corespondentul de război Bohdan Myroshnykov a descoperit mai multe repostări pe TikTok ale lui Blănuță și ale soției sale Olivia, cu discursuri ale propagandistului rus Vladimir Soloviov, secvențe din serialul TV „Brigada” și chiar cu Putin. Toate șterse ulterior.

Reacție la declarația lui Blănuță: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”

Fanii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea contractului, clubul a dat un comunicat de urgență și a postat un videoclip cu Blănuță citind un mesaj pro-ucrainean.

„Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”.

Același Myroshnikov a replicat la acest clip cu Blănuță: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”.

Proprietarul lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, a anunțat: „Dacă explicația jucătorului pentru ce a făcut nu mă mulțumește, nu va juca la echipa noastră”.

