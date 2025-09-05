 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Blănuță e ținta ultrașilor lui Dinamo Kiev. Captură Telegram
Campionate

Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 13:04
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 13:59
  • Vladislav Blănuță, 23 de ani, în mijlocul unei situații primejdioase. După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale jucătorului transferat la Dinamo Kiev, ultrașii îl amenință cu moartea. Transferul de la FCU Craiova ar putea fi anulat. 

Situația devine dramatică, foarte periculoasă, pentru Vladislav Blănuță.

Cazul Blănuță: „Asta e decizia” Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat după ce fanii au cerut rezilierea contractului: „Nu va juca dacă…”
Citește și
Cazul Blănuță: „Asta e decizia” Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat după ce fanii au cerut rezilierea contractului: „Nu va juca dacă…”
Citește mai mult
Cazul Blănuță: „Asta e decizia” Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat după ce fanii au cerut rezilierea contractului: „Nu va juca dacă…”

După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale atacantului în vârstă de 23 de ani, suporterii lui Dinamo Kiev s-au revoltat.

Amenințat cu moartea: „Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”

Și mai rău. Ultrașii echipei ucrainene nu acceptă regretele internaționalului nostru.

Îl amenință cu moartea!

Grupul radical WBC Ultras Dinamo a postat un videoclip înspăimântător pe Telegram și X.

Portretul lui Blănuță apare ca țintă în poligon, se aude cum se trage și se vede cum „glonțul” nimerește fruntea lui Blănuță. Cinci lovituri!

Mesajul e la fel de violent: „Scuzele tale să ajungă într-un singur loc. Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”.

Blogerul a descoperit postările pro-ruse ale lui Blănuță

Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev, care urma să-i achite clubului său, FCU Craiova, 2,67 milioane de euro, plus 20% dintr-o viitoare tranzacție.

S-a aflat și că Mircea Lucescu a intervenit prin videoconferință pentru a rezolva această mutare intermediată de agentul Arcadie Zaporojanu.

Dar totul ar putea să cadă din cauza postărilor pro-ruse ale atacantului în vârstă de 23 de ani.

Blogerul și corespondentul de război Bohdan Myroshnykov a descoperit mai multe repostări pe TikTok ale lui Blănuță și ale soției sale Olivia, cu discursuri ale propagandistului rus Vladimir Soloviov, secvențe din serialul TV „Brigada” și chiar cu Putin. Toate șterse ulterior.

Reacție la declarația lui Blănuță: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”

Fanii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea contractului, clubul a dat un comunicat de urgență și a postat un videoclip cu Blănuță citind un mesaj pro-ucrainean.

„Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”.

Același Myroshnikov a replicat la acest clip cu Blănuță: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”.

Proprietarul lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, a anunțat: „Dacă explicația jucătorului pentru ce a făcut nu mă mulțumește, nu va juca la echipa noastră”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Stranieri
19:54
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Citește mai mult
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional român: cuvântul său s-a dovedit decisiv
Stranieri
12:28
Lucescu a făcut diferența Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional român: cuvântul său s-a dovedit decisiv
Citește mai mult
Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional român: cuvântul său s-a dovedit decisiv

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
Dinamo Kiev ucraina amenintare cu moartea Vladislav Blănuță
Știrile zilei din sport
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Citește mai mult
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Citește mai mult
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Citește mai mult
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Top stiri din sport
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
06.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share