Nu orice scuipat e sancționat Baiaram a fost suspendat două etape. Un caz identic, cu un fotbalist de la FCSB, a fost tratat complet diferit

Universitatea nu-l va putea folosi pe Baiaram în cele două derby-uri cu FCSB: joi, în Cupa României și duminică, în Liga 1.

Înaintea duelurilor cu FCSB, din Cupă și din etapa a 27-a, din Superligă, Universitatea Craiova a primit o lovitură teribilă: a aflat că nu se va putea baza pe Ștefan Baiaram, cel mai bun fotbalist al său în actualul sezon.

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pentru două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

Baiaram a scuipat: două etape out!

Baiaram a fost înjurat și scuipat de un spectator de la tribuna I, în timp ce mergea spre intrarea în tunelul către vestiare. El a reacționat și, la rândul său, a scuipat în direcția fanului respectiv.

Scena a fost consemnată în raport de observatorul jocului, iar, astăzi, Comisia de Disciplină l-a suspendat pentru două jocuri.

Baiaram nu poate contesta decizia, fiindcă în regulament e specificat că o pedeapsă care nu e mai mare de două etape nu poate fi atacată la apel.

Într-un caz aproape identic, petrecut cu mai mulți ani în urmă, aceeași comisie de disciplină a FRF a judecat într-un mod complet diferit. Și a dat o decizie la 180 de grade față de cea din cazul Baiaram.

Atunci, în rolul inculpatului a fost un fotbalist de la FCSB: Cristi Tănase. Se întâmpla în martie 2015, în returul sezonului 2014-2015, în care FCSB era implicată într-o luptă la titlu dramatică împotriva lui ASA Tg. Mureș.

Cristi Tănase a scuipat: nicio etapă de suspendare!

La finalul primei reprize din meciul FCSB - Viitorul 4-1, Cristi Tănase a intrat într-un conflict deschis cu unii dintre suporterii FCSB, care îi contestau evoluția. Iritat, Tănase i-a scuipat.

„Chiar îmi pare rău pentru ieșire, însă lumea trebuie să înțeleagă faptul că există, totuși, o limită. În apropierea tunelului de la tribuna a doua, există un grup de oameni care, la toate meciurile, ne înjură.

Sunt conștient de faptul că nu am procedat elegant, dar nu știu câți oameni ar rezista cât am rezistat eu la atâtea apostrofări și înjurături”, a declarat la vremea respectivă Tănase.

Ulterior, el și-a prezentat scuze, însă cazul său nu a determinat din partea oficialilor acelui meci vreo reacție.

Mai departe, nici Comisia de Disciplină, care n-a fost sesizată în acest sens, nu a luat vreo măsură. La o săptămână distanță de acel moment, Tănase a jucat pentru România în meciul cu Insulele Feroe, scor 1-0, în preliminariile CE 2016.

Apoi, a jucat și în următoarele două partide oficiale ale FCSB: care au însemnat două victorii. Una în Cupa României, cu Petrolul, cealaltă în campionat, cu Gaz Metan, în unul dintre meciuri fiind și autor al unui gol.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport