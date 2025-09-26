Mohammad Yousef Kargar, 62 de ani, din 2019 președintele forului de fotbal din Afganistan, ar fi pretins echivalentul a 8.500 de euro pentru a aduce un fotbalist la selecționată.

Pus în fața înregistrării, a avut o reacție uluitoare. Nu e prima oară când e acuzat de corupție.

Mohammad Yousef Kargar este de mult timp legat de naționala Afganistanului.

În anii ‘80, a jucat pentru selecționata țării. În perioada 2008-2014, a fost antrenorul „leilor din Khorasan”.

Din 2019, este președintele federației (AFF).

Acuzații în Afganistan: Kargar, blaturi pentru mafia pariurilor. Dar e încă președinte

În ultimul timp, oficialul în vârstă de 62 de ani a fost implicat în două scandaluri majore.

În 2023, mai mulți foști internaționali afgani au cerut o investigație FIFA împotriva lui Kargar, acuzându-l de blaturi pentru mafia pariurilor când era selecționer.

Inclusiv ex-căpitanul Djelaludin Sharityar susținea că i-a cerut să participe la trucarea a două partide în 2008.

Kargar avea legături cu Wilson Raj Perumal, din Singapore, unul dintre capii aranjamentelor fotbalului mondial, condamnat în trecut pentru blaturi.

La începutul lui 2024, 21 de jucători au refuzat să evolueze pentru prima reprezentativă, criticând corupția forului din Kabul.

FIFA a condamnat pe viață șase foști jucători ai naționalei, dar Kargar, care ar fi sprijinit de autoritățile talibane, a rămas președinte.

Kargar a fost înregistrat: „Vom spune că 10.000 de dolari au fost donați echipei naționale”

Acum, altă acuzație. The Guardian a dezvăluit că președintele AFF a cerut mită 10.000 de dolari (echivalentul a 8.500 de euro) pentru a face loc unui jucător din liga a doua australiană la naționala Afganistanului.

Numele fotbalistului: Nesar Ahmad Mohmand, de la Stockton Stars. Acesta a participat la un trial organizat de diaspora afgană la Melbourne. Selecție la care a asistat și șeful federației.

Președintele federației afgane și jucătorul Nesar Ahmad Mohmand, pe care l-a adus la națională Foto: X

Într-o înregistrare audio făcută publică de Afghanistan International TV (televiziune cu sediul la Londra, interzisă de talibani), Kargar îi transmite fratelui fotbalistului cum să transmită banii.

Plata, cei 10.000 $, ar fi trebuit virată într-un cont al unuia dintre apropiații săi.

În schimb, tânărul jucător primise asigurări că va fi inclus în lotul pentru cantonamentul din Thailanda.

Cum va sosi sâmbătă, îl voi informa pe selecționer și el se va ocupa de toate aranjamentele. Vom spune că 10.000 de dolari au fost donați echipei naționale. Băiatul nu va putea juca împotriva Myanmarului, dar îl vom înregistra la timp pentru meciul cu Siria, din iunie Mohammad Yousef Kargar, președintele federației afgane

„Invenții”. A întors povestea. Kargar susține că a refuzat inițial banii: „E imposibil”

Kargar nu a negat că este vocea sa pe înregistrare, dar a afirmat la Ariana TV, în Kabul, că toate acuzațiile sunt „invenții”.

A încercat să întoarcă întreaga poveste în favoarea sa. „M-am întâlnit în Australia cu un bărbat al cărui nume nici nu îl știam. Mi-a zis că vrea să aducă sponsori străini la meciul cu Myanmar și a propus 10.000 de dolari.

Când mi-a spus că nu are nevoie de publicitate în schimbul acelei sume, l-am întrebat: «Atunci de ce oferiți 10.000 de dolari?». Răspunsul lui: «Vreau ca fratele meu să fie inclus în națională»”.

Am fost foarte clar că e imposibil. Naționala are un selecționer și numai antrenorul poate alege jucătorii, nu federația. A sugerat să-l trimită pe fratele său în cantonamentul din Thailanda. I-am zis că trebuie să-i trimită întâi CV-ul antrenorului. Dacă tehnicianul acceptă, poate veni, dar costurile trebuie acoperite de el personal Mohammad Yousef Kargar, președintele federației afgane

A afirmat că nu-l cunoaște pe respectivul jucător, însă după ce a negat a apărut o poză cu președintele și Mohmand, acel fotbalist. Iar faptul că a cerut ca plata să fie făcută într-un cont al unui apropiat, și nu în cel al federației, a ridicat și mai multe semne de întrebare, scrie The Guardian.

