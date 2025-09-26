Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face” +5 foto
foto: imago
Campionatul Mondial

Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face”

Ștefan Neda
Publicat: 26.09.2025, ora 10:59
Actualizat: 26.09.2025, ora 11:15
  • Donald Trump, președintele SUA, a vorbit din nou despre organizarea Campionatului Mondial din 2026.
  • Următoarea ediție a competiției va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada, însă cele mai multe partide vor avea loc în State.

Trump a colaborat constant cu președintele FIFA, Giani Infantino, pentru o organizare cât mai bună a Cupei Mondiale, iar acum are în plan alte măsuri noi de siguranță.

Donald Trump: „Vom muta meciurile în alte orașe, dacă nu vor fi sigure”

Întrebat joi despre siguranța fanilor în marile orașe din SUA, în special Seattle și San Francisco, Trump a răspuns:

„Ei bine, este o întrebare interesantă... dar vom avea grijă ca totul să fie în siguranţă. Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac.

După cum probabil știți, vom merge în Memphis, dar și în alte orașe. Foarte curând vom merge și în Chicago. Orașul va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu cred că nu este sigur, ne vom muta într-un alt oraș, cu siguranță. Este, de fapt, o întrebare foarte justificată.

Dacă eu consider că ceva nu este sigur, vom muta meciul în alt oraș. Așadar, dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), dar pentru CM în mod special, nu vom permite să se joace acum. Vom muta meciul. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat Trump, potrivit reuters.com.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, iar tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025.

Gianni Infantino si Donald Trump
Gianni Infantino si Donald Trump

Galerie foto (5 imagini)

Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump
+5 Foto
labels.photo-gallery

Echipele calificate deja la CM 2026

  • AMERICA DE NORD: SUA, Canada, Mexic (gazde)
  • AMERICA DE SUD: Argentina, Brazilia, Columbia, Paraguay, Ecuador, Uruguay
  • ASIA: Japonia, Iran, Australia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan
  • AFRICA: Maroc, Tunisia
  • OCEANIA: Noua Zeelandă

SUA Campionatul Mondial SIGURANTA donald trump
