Donald Trump, președintele SUA, a vorbit din nou despre organizarea Campionatului Mondial din 2026.

Următoarea ediție a competiției va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada, însă cele mai multe partide vor avea loc în State.

Trump a colaborat constant cu președintele FIFA, Giani Infantino, pentru o organizare cât mai bună a Cupei Mondiale, iar acum are în plan alte măsuri noi de siguranță.

Donald Trump: „Vom muta meciurile în alte orașe, dacă nu vor fi sigure”

Întrebat joi despre siguranța fanilor în marile orașe din SUA, în special Seattle și San Francisco, Trump a răspuns:

„Ei bine, este o întrebare interesantă... dar vom avea grijă ca totul să fie în siguranţă. Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac.

După cum probabil știți, vom merge în Memphis, dar și în alte orașe. Foarte curând vom merge și în Chicago. Orașul va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu cred că nu este sigur, ne vom muta într-un alt oraș, cu siguranță. Este, de fapt, o întrebare foarte justificată.

Dacă eu consider că ceva nu este sigur, vom muta meciul în alt oraș. Așadar, dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), dar pentru CM în mod special, nu vom permite să se joace acum. Vom muta meciul. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat Trump, potrivit reuters.com.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, iar tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025.

Echipele calificate deja la CM 2026

AMERICA DE NORD: SUA, Canada, Mexic (gazde)

SUA, Canada, Mexic (gazde) AMERICA DE SUD : Argentina, Brazilia, Columbia, Paraguay, Ecuador, Uruguay

: Argentina, Brazilia, Columbia, Paraguay, Ecuador, Uruguay ASIA : Japonia, Iran, Australia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan

: Japonia, Iran, Australia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan AFRICA : Maroc, Tunisia

: Maroc, Tunisia OCEANIA: Noua Zeelandă

