Vozinha, transferul carierei Portarul care a făcut senzație la Mondial va  juca la un gigant sud-american
Vozinha/ Foto: IMAGO
Campionate

Vozinha, transferul carierei Portarul care a făcut senzație la Mondial va juca la un gigant sud-american

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 15:09
  • Vozinha (40 de ani), portarul din Capul Verde care a făcut senzație la Campionatul Mondial, ar fi bătut palma cu formația chiliană Colo-Colo.
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Vozinha a fost una dintre marile revelații de la Campionatul Mondial 2026, după paradele și reflexele sale uluitoare, care l-au propulsat în inima fanilor. I-au dus contul de Instagram de la 50.000 la 30 de milioane de urmăritori.

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Vozinha, aproape de transferul carierei

Evoluțiile portarului au atras atenția scouterilor internaționali, în ciuda vârstei înaintate pe care o are pentru un fotbalist.

Informația privind mutarea a fost lansată de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

„Vozinha la Colo-Colo! Există un acord verbal pentru transferul portarului din Capul Verde.

Documentele urmează să fie semnate, cel mai probabil în weekend, după care jucătorul va călători pentru a efectua vizita medicală”, a notat jurnalistul, pe rețelele de socializare.

Ar fi cea mai important transfer din cariera lui Vozinha, care a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi din Capul Verde și Angolo. Abia în 2015 a făcut pasul spre Europa, fiind transferat de Zimbru Chișinău, în Moldova. A trecut apoi pe la Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru), Trencin (Slovacia) și Chaves (Portugalia).

Colo Colo a câștigat 34 de campionate în Chile, fiind de departe cea mai titrată formație. Cele mai importante trofee sunt cele continentale: Copa Libertadores (1991), Recopa Sudamericana (1992) și Copa Interamericana (1992).

94 de selecții
are Vozinha la naționala Capului Verde

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