Vozinha, transferul carierei Portarul care a făcut senzație la Mondial va  juca la un gigant sud-american

Vozinha (40 de ani), portarul din Capul Verde care a făcut senzație la Campionatul Mondial, ar fi bătut palma cu formația chiliană Colo-Colo.

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Vozinha a fost una dintre marile revelații de la Campionatul Mondial 2026, după paradele și reflexele sale uluitoare, care l-au propulsat în inima fanilor. I-au dus contul de Instagram de la 50.000 la 30 de milioane de urmăritori.

Vozinha, aproape de transferul carierei

Evoluțiile portarului au atras atenția scouterilor internaționali, în ciuda vârstei înaintate pe care o are pentru un fotbalist.

Informația privind mutarea a fost lansată de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

„Vozinha la Colo-Colo! Există un acord verbal pentru transferul portarului din Capul Verde.

Documentele urmează să fie semnate, cel mai probabil în weekend, după care jucătorul va călători pentru a efectua vizita medicală”, a notat jurnalistul, pe rețelele de socializare.

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Ar fi cea mai important transfer din cariera lui Vozinha, care a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi din Capul Verde și Angolo. Abia în 2015 a făcut pasul spre Europa, fiind transferat de Zimbru Chișinău, în Moldova. A trecut apoi pe la Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru), Trencin (Slovacia) și Chaves (Portugalia).

Colo Colo a câștigat 34 de campionate în Chile, fiind de departe cea mai titrată formație. Cele mai importante trofee sunt cele continentale: Copa Libertadores (1991), Recopa Sudamericana (1992) și Copa Interamericana (1992).

94 de selecții are Vozinha la naționala Capului Verde

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