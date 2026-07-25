Revine în Spania Jucătorul care a câștigat două Ligi ale Campionilor cu PSG, prezentat la un club de top din La Liga. E primul din istorie
Kang-in Lee. Foto: Imago
Campionate

Revine în Spania Jucătorul care a câștigat două Ligi ale Campionilor cu PSG, prezentat la un club de top din La Liga. E primul din istorie

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 12:25
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 12:26
  • Kang-in Lee (25 de ani) a părăsit-o pe PSG și este oficial noul jucător al lui Atletico Madrid.
  • Fotbalistul devine astfel primul sud-coreean din istoria clubului madrilen.
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Presa spaniolă scrie că PSG va încasa 35 de milioane de euro, la care se pot adăuga alte cinci milioane sub formă de bonusuri.

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Kang-in Lee s-a transferat la Atletico Madrid

Lee cunoaște bine fotbalul spaniol. A ajuns la academia Valenciei la doar 10 ani și a debutat pentru prima echipă în 2018. Ulterior, a mai jucat la Mallorca, înainte de a fi transferat de PSG în vara lui 2023.

Internaționalul sud-coreean poate evolua în spatele atacantului sau în ambele benzi.

„Bine ai venit la Atletico. Am ajuns la un acord cu Paris Saint-Germain pentru transferul internaționalului sud-coreean, care a semnat cu echipa noastră până la 30 iunie 2031”, a anunțat clubul spaniol, pe rețelele de socializare.

Kang-in Lee este al treilea transfer realizat de Atletico în această vară, după Alejandro Grimaldo, adus pentru 22 de milioane de euro, și Morten Hjulmand, cumpărat cu 40 de milioane de euro.

Clubul a făcut mai multe postări pentru a anunța transferul fotbalistului, în care a fost prezentat inclusiv ca pilot de Formula 1. Alegerea este o trimitere la Marele Premiu al Spaniei, care va avea loc în perioada 11-13 septembrie, în apropierea stadionului Metropolitano.

Sud-coreeanul ar urma să-i ofere lui Diego Simeone mai multe soluții în zona ofensivă, după plecarea lui Antoine Griezmann.

Lee a participat și la Campionatul Mondial din 2026, unde a jucat în toate cele trei meciuri ale Coreei de Sud. A oferit o pasă decisivă în victoria cu Cehia, însă selecționata sa nu a trecut de faza grupelor.

124 de meciuri
a disputat Kang-in Lee pentru PSG. A marcat 16 goluri și a oferit 16 pase decisive, câștigând, între altele, două trofee ale Ligii Campionilor și trei titluri în Franța

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