CS Universitatea Craiova a reacționat după ce Curtea de Apel Timișoara a decis, joi, ca palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” să se întoarcă la forma recunoscută în 2017.

Adrian Mititelu a răspuns rapid atacului lansat de clubul din Liga 1.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat joi, 5 februarie 2026, decizia în dosarul controversat privind palmaresul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Ca urmare a acestei decizii, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

U Craiova, după decizia Curții de Apel Timișoara: „Nu vă mai lăsați mințiți și manipulați”

Într-un mesaj postat pe Facebook, CS Universitatea Craiova a vorbit despre decizia Curții de Apel Timișoara legată de „palmaresul Științei”.

Clubul din Liga 1 l-a criticat dur și pe Adrian Mititelu, finanțatorul FCU 1948 Craiova, care s-a considerat învingător ca urmare a deciziei Curții de Apel.

„Pentru a tempera din elucubrațiile cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute la activ, suntem nevoiți, cu toate că avem lucruri mult mai importante de făcut, să revenim asupra subiectului «palmaresului Științei»:

1. În acest proces, este exclus ca clubul aflat în faliment să câștige vreodată ceva pentru simplu motiv că procesul de la Timișoara este o acțiune în constatare prin care Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public a cerut instanței să constate existența palmaresului în patrimoniul său.

Probabil că instanța de judecată a constatat că nu este de competența sa să judece o astfel de cerere și a respins acțiunea fără ca asta să însemne ca vreuna dintre societățile aflate în faliment, insolvența, concordat sau alte situații juridice similare să dețină ceva cât de cât apropiat de «palmaresului Științei».

2. Acest proces nu a avut ca obiect stema ori denumirea istorică de Universitatea Craiova, acestea fiind câștigate de către clubul sportiv de drept public printr-o succesiune de hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, definitive, executorii și irevocabile. Nu există nici măcar vreo cale extraordinară de atac în aceste spețe pentru simplu motiv expus mai sus și anume că niciuna dintre societățile falimentare ori aflate în insolvență nu are cum să câștige ceva din dosarul aflat pe rol. Dincolo de faptul că această ultimă soluție la care face referire cetățeanul este supusă recursului la înalta Curte de Casație si Justiție.

3. Îndemnăm toți jurnaliștii care doresc în continuare să preia din poveștile nemuritoare prezentate de cetățean să contacteze Universitatea Craiova pentru lămuriri suplimentare.

4. ⁠Pe cât este posibil, nu vă mai lăsați mințiți și manipulați de un cetățean care nu a clădit nimic vreodată, ci doar a distrus (lăudându-se cu asta!) și care, să nu uităm, până la momentul la care Clubul Sportiv de drept public să i le anuleze, avea denumirea și marca înregistrate pe persoana fizică. Astăzi, din fericire, acestea s-au întors la comunitate pentru totdeauna.

Reiterăm cel mai important lucru pentru noi, cei care iubim culorile alb albastre: Știința e mare si merge înainte! Forza Știința!”, a scris Universitatea Craiova pe Facebook.

Reacția lui Adrian Mititelu: „Așa au acționat impostorii”

Adrian Mititelu, finanțatorul FCU 1948 Craiova, a reacționat pe Facebook cu privire la întreg procesul ce vizează „palmaresul Științei”.

„Timp de 15 ani așa au acționat IMPOSTORII! Tot ceea ce au întreprins și ce au susținut se va întoarce împotriva lor!

Am pierdut multe procese, oamenii știu cum funcționează justiția, domnul Rotaru știe cum a judecat Buda, însă important este finalul!

Minciuna, Diversiunile, Abuzurile, Șantajul vor fi devoalate!

ADEVĂRUL NU POATE FI CUMPĂRAT!”, a scris Adrian Mititelu.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

De 4 ori campioană a României : 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991

: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991 De 8 ori câștigătoare a Cupei României : 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021

: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021 Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021

2020-2021 Semifinalistă a Cupei UEFA : 1982-1983

: 1982-1983 Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

Este prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)

Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)

Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

