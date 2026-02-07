Snoop Dogg a fluturat steagul României! FOTO. Moment viral la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia » Interacțiune memorabilă cu delegația „tricoloră”

Rapperul american Snoop Dogg (54 de ani) a oferit un moment neașteptat la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026.

Americanul a fluturat steagul României în fața delegației „tricolore” de la Cortina d’Ampezzo.

Snoop Dogg a fost prezentat ca antrenor onorific al echipei SUA în decembrie. Atunci, Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a anunțat că rapperul va avea un „rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara competițiilor”.

Snoop Dogg, interacțiune memorabilă cu delegația României la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii români s-au întâlnit cu artistul american în timpul ceremoniei și au profitat de ocazie pentru a face fotografii alături de el.

La rândul lor, sportivii i-au oferit lui Snoop Dogg un steag, pe care acesta l-a fluturat zâmbind larg.

În comentarii, fanii au făcut referire la celebrul moment „Bogata”, din 2016, când Snoop Dogg era în turneu la Bogota (Columbia), dar a dat din greșeală check-in în Bogata, județul Mureș, pe Facebook.

Românii au explodat atunci în meme-uri, presa a relatat pe larg, iar satul a devenit celebru la nivel internațional, conform stirileprotv.ro.

De asemenea, fanii au glumit și pe tema legăturii americanului cu cannabisul.

Câteva dintre comentarile lăsate de fani pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român:

Cu prietenii din Bogata?

Hai, Snoop! Te rog, vino în România!

Hai, Snoop, hai, România!

Snoop, noul furnizor oficial de suplimente al COSR.

Pe pagina sa oficială de YouTube, Snoop Dogg a adunat sute de milioane de vizualizări la melodiile sale:

„Drop It Like It’s Hot” are peste 383 de milioane,

„Sweat” peste 309 milioane

„Beautiful” peste 282 de milioane de vizualizări.

Pe lângă activitatea muzicală, Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Cordozar Broadus Jr., este comentator pentru postul de televiziune NBC, pentru care a realizat comentarii și la Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris.

Conform Daily Mail, Snoop Dogg ar fi primit aproximativ 450.000 de euro pe zi pentru rolul său la NBC la Jocurile din 2024.

Un angajat al NBC a dezvăluit, pentru publicația germană Bild că Snoop ar fi câștigat până la 13.570 000 de euro pe durata Jocurilor Olimpice din 2024, cu un bonus pentru audiența TV inclus în contractul său.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport