Interes crescut pentru derby Câte bilete s-au vândut până acum pentru Dinamo - U Craiova » Miza meciului e uriașă

Fanii „câinilor” au cumpărat aproximativ un sfert din capacitatea Arenei Naționale pentru partida de luni.

Meciul Dinamo - U Craiova este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Situația bună din clasament poate fi un stimulent important pentru suporteri. Dinamo ocupă locul 3, cu 48 de puncte, iar U Craiova este lider, cu 49 de puncte.

În cazul unei victorii, echipa lui Kopic poate urca pe primul loc în Superliga, profitând de pasul greșit făcut de Rapid, care a remizat cu Petrolul, scor 1-1.

Dinamo - U Craiova. Câte bilete s-au vândut până acum

Din informațiile GOLAZO.ro, „câinii” au vândut deja aproximativ 8.000 de bilete pentru partida de pe teren propriu, în timp ce oltenii au la dispoziție în jur de 2.000 de tichete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat suporterilor lor.

Precedentul duel direct din campionat, Craiova – Dinamo 2-2, este un argument clar al apetitului publicului pentru această confruntare: atunci, în tribune s-au aflat aproximativ 22.500 de spectatori.

FOTO: U Craiova - Dinamo 2-2

U Craiova și Dinamo ocupă în acest moment primele două locuri în clasamentul spectatorilor din acest sezon:

U Craiova - media de spectatori acasă: 13.200

- media de spectatori acasă: 13.200 Dinamo - media de spectatori acasă: 11.200

55.000 de locuri este capacitatea Arenei Naționale

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a anunțat, printr-un comunicat, că meciul Dinamo - Universitatea Craiova ar putea duce luni seară la devieri pe traseele liniilor 86, 90, 104 și 143.

„Liniile 86 și 90: vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Clăbucet”, respectiv „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104: va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 143: va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/ Șos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual”, a notat TPBI, într-un comunicat.

VIDEO. Golul înscris de Alex Pop în U Craiova - Dinamo 2-2

