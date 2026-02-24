Walid Regragui (50 de ani) și-ar fi reziliat contractul cu naționala Marocului cu nici 4 luni înainte de CM 2026.

Vestea vine la o lună după ce „leii din Atlas” au pierdut finala Cupei Africii cu Senegal, scor 0-1 după prelungiri.

La doar o zi distanță după ce Dick Advocaat a fost nevoit să renunțe la naționala din Curacao pentru a fi alături de fata sa bolnavă, o altă formație calificată la CM 2026 ar fi rămas fără antrenor.

Semifinalista ultimului Mondial, fără antrenor cu mai puțin de 4 luni înainte de CM 2026 » Nume fanteziste pe lista înlocuitorilor

Conform sport.le360.com, mai multe surse africane susțin că Walid Regragui și Federația Marocană ar fi ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Deși mai avea contract până la finalul Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, marocanul n-ar mai fi dorit să continue.

Regragui a preluat naționala în urmă cu aproape 4 ani, în circumstanțe identice, Vahid Halilhodzic fiind demis cu doar 3 luni înainte de turneul final din Qatar.

La CM 2026, Marocul va fi în grupă cu Brazilia, Haiti și Scoția.

Regragui a scris istorie cu Maroc

Sub comanda lui Regragui, Maroc a devenit prima națională africană calificată în semifinalele Campionatului Mondial.

În 2022, Maroc a avut un parcurs incredibil. A câștigat cu 7 puncte o grupă cu Croația (0-0), Belgia (2-0) și Canada (2-1), apoi le-a eliminat pe Spania (0-0, 3-0 pen.), în optimi, și pe Portugalia (1-0), în sferturi. În semifinale, africanii au pierdut în fața Franței (0-2), iar în lupta pentru bronz au cedat în fața Croației (1-2).

Regragui a condus naționala și în prima finală în Cupa Africii după 21 de ani de așteptare. A ratat trofeul după un meci nebun cu Senegal. Brahim Diaz a ratat un penalty în minutul 90+23, după un scandal în urma căruia adversara plecase la vestiare. Partida a mers în prelungiri, unde senegalezii au dat lovitura în minutul 94 prin Pape Gueye.

Nume fanteziste pe lista înlocuitorilor

Varianta realistă propusă de presa locală este Tarik Sektioui (48 de ani), selecționerul Marocului A.

Acesta a condus echipa la Campionatul Națiunilor Africane 2024, turneu continental la care naționalele participă doar cu jucători din campionatul intern, și a reușit să câștige trofeul, după 3-2 cu Madagascar. A câștigat și Cupa Arabiei la finalul anului trecut, 3-2 cu Iordania după prelungiri.

A antrenat și naționala olimpică, alături de care a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris.

Conform sursei citate, Federația Marocană are însă și nume mari pe listă. Printre ei se numără Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Laurent Blanc, Gareth Southgate, Joachim Low, Enzo Maresca, Ruben Amorim sau Walter Mazzarri.

