„Nu am niciun regret” Căpitanul Japoniei și-a anunțat retragerea de la națională, cu două zile înainte de debutul la CM 2026!
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Nu am niciun regret” Căpitanul Japoniei și-a anunțat retragerea de la națională, cu două zile înainte de debutul la CM 2026!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 13:05
  • Wataru Endo (33 de ani), mijlocașul lui Liverpool și căpitanul Japoniei, și-a anunțat retragerea de la echipa națională, chiar înainte ca selecționata asiatică să debuteze la Campionatul Mondial.
  • Endo nu a putut fi inclus în lotul „Samurailor Albaștri” din cauza unei accidentări.
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În februarie, Wataru Endo a suferit o accidentare la gleznă în meciul cu Sunderland, scor 1-0, din etapa 26 din Premier League.

Niponul a fost nevoit să se opereze și a revenit pe banca de rezerve a lui Liverpool abia în ultima etapă a sezonului, cu Brentford, scor 1-1.

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Wataru Endo și-a anunțat retragerea de la naționala Japoniei

Pe 31 mai, Japonia a disputat un amical cu Islanda, pe care l-a câștigat cu scorul de 1-0. Deși își revenise după accidentare, căpitanul Endo a jucat doar o repriză în acel meci, după ce a acuzat alte probleme medicale.

La acel moment, selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a declarat: „Conform rapoartelor medicale, nu există nimic care să indice că nu poate juca. Așa că nu ne rămâne decât să credem, să ne rugăm și să așteptăm”.

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este cota de piață a lui Wataru Endo, conform Transfermarkt

Joi seară, Endo a anunțat că nu va participa la Campionatul Mondial din cauza problemelor medicale și a precizat că a sosit momentul să se retragă de la echipa națională.

„După cum s-a anunțat deja, mă retrag din lotul pentru Campionatul Mondial. De când am suferit accidentarea și până acum am făcut tot ce mi-a stat în putință, așa că nu am niciun regret.

Desigur, sunt dezamăgit că nu voi putea participa la acest Mondial, însă, mai presus de toate, sunt mândru de cât de mult am crescut împreună de la Campionatul Mondial din Qatar. În calitate de căpitan, am condus această echipă și am transformat obiectivul de a câștiga turneul final într-un lucru care poate părea firesc.

Actuala echipă este cu adevărat extraordinară. Cred că va depăși orice dificultăți și ne va oferi momente pe care nu le-am mai văzut niciodată.

Odată cu această campanie, mă retrag și din echipa națională. De acum înainte voi susține reprezentativa Japoniei ca simplu suporter.

Momentul în care Japonia va câștiga Cupa Mondială va veni într-o bună zi. Să credem în asta și să îi susținem împreună.

Haideți să ne unim toate forțele pentru ca acel moment să vină chiar la acest turneu. Dați tot ce aveți mai bun!”, a spus Wataru Endo pe rețelele de socializare, citat de dailymail.com.

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a adunat Wataru Endo pentru naționala Japoniei. A marcat 4 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive

Endo a debutat la națională în 2015 și a purtat banderola de căpitan după Campionatul Mondial din Qatar, din 2022, acolo unde Japonia a ajuns până în optimi.

Acesta va fi înlocuit în lotul niponilor de atacantul Shuto Machino, jucătorul celor de la Borussia Monchengladbach.

Selecționerul Hajime Moriyasu nu se va putea baza la Mondial nici pe vedetele Kaoru Mitoma și Takumi Minamino, jucătorii lui Brighton, respectiv AS Monaco, care sunt accidentați.

Japonia se află în grupa F și va debuta la Mondial duminică, împotriva Olandei. Va mai juca cu Tunisia (21 iunie) și Suedia (26 iunie).

  • Shonan Bellmare, Urawa Red Diamonds (ambele Japonia), Sint-Truiden (Belgia), Stuttgart (Germania) și Liverpool (Anglia) sunt echipele pentru care a jucat Wataru Endo în cariera sa, până acum.

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