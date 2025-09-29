Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși”

Alexandru Smeu
Publicat: 29.09.2025, ora 18:39
Actualizat: 29.09.2025, ora 18:39
  • Înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor, Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, își dorește ca jucătorii lui să fie consecvenți și concentrați.
  • Inter - Slavia Praga va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2, marți, de la ora 22:00.

Inter traversează o formă excelentă. Formația antrenată de Cristi Chivu a ajuns la trei victorii consecutive în toate competițiile, dar românul este precaut înaintea confruntării cu Slavia Praga.

Cristi Chivu: „Trebuie să fim atenți și să nu ne pierdem caracterul”

„Mă aștept la un meci dificil, ca toate meciurile europene. Știm că au consecvență. Sunt neînvinși în acest sezon și sunt sigur că vor dori să ofere o performanță excelentă.

Trebuie să fim atenți și să nu ne pierdem caracterul, arătând că echipa noastră vrea mereu să fie la capacitate maximă”, a explicat Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Întrebat la ce se așteaptă de la echipa sa în următoarele partide, Chivu a spus:

„Mă aștept la consecvență și concentrare maximă în fiecare moment. Mă aștept la o echipă din ce în ce mai dominantă. Trebuie să înțelegem momentele jocului.

Trebuie să înțelegem ce trebuie să facem pentru obține victoria, trebuie să fim nemiloși”, a adăugat tehnicianul român.

Cristi Chivu: „Mă pun sub presiune când se antrenează din greu

Antrenorul român a fost chestionat și cu privire la o posibilă titularizare a lui Ange-Yoan Bonny, atacantul francez transferat în această vară de la Parma.

„Toți jucătorii mă pun în dificultate atunci când se antrenează bine. Apoi, depinde de mine să am o anumită sensibilitate și fiecare dintre ei să fie fericit la Inter pentru că merită și au valori foarte similare.

Chiar dacă schimb unul sau doi jucători, ei vor înțelege. Dar va veni momentul potrivit pentru toată lumea.

Ei ridică mereu nivelul. Toți sunt foarte dornici să demonstreze ce pot, atât ca titulari, cât și cei de pe bancă.

De exemplu, l-ați lăudat pe Dimarco pentru pasa lui decisivă, dar eu l-aș aplauda pentru jocul său defensiv împotriva lui Cagliari. Merită toată lauda. L-am dat pe el exemplu, dar toți merită laude”, a mai spus Chivu.

Întrebat dacă Yann Sommer va fi între buturi, tehnicianul român a spus:

„Am 22 de titulari, asta este convingerea mea. Plec de la acest concept. Apoi, dacă cineva dă mai mult sau mai puțin, îmi asum întotdeauna responsabilitatea.

Sommer va fi titular mâine, în orice caz. De când sunt aici, s-au făcut mereu schimbări și meritocrația se aplică întotdeauna. Sunt mereu conștient de faptul că nu trebuie să ne pierdem niciodată echilibrul”.

Chivu vede un anumit progres la Inter: „Presingul și contraatacul s-au îmbunătățit chiar și la mingea a doua. Modul în care ocupăm terenul, dorința de a câștiga duelurile. Suntem cu siguranță mai buni la aceste aspecte”.

Programul lui Inter din Liga Campionilor

  • Ajax (Olanda) - Inter Milano (0-2)
  • 30 septembrie, ora 22:00: Inter Milano – Slavia Praga (Cehia)
  • 21 octombrie, ora 22:00: Union Saint-Gilloise (Belgia) – Inter Milano
  • 5 noiembrie, ora 22:00: Inter Milano – Kairat Almaty (Kazahstan)
  • 26 noiembrie, ora 22:00: Atletico Madrid (Spania) – Inter Milano
  • 9 decembrie, ora 22:00:  Inter Milano – Liverpool (Anglia)
  • 20 ianuarie, ora 22:00: Inter Milano – Arsenal (Anglia)
  • 28 ianuarie, ora 22:00: Borussia Dortmund (Germania) – Inter Milano

Slavia Praga Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu
