Transfer cu scandal A acceptat să meargă la echipa din Liga 1 doar după ce ar fi fost amenințat cu un proces la FIFA!
Wilhelm Loeper. Sursa: Imago / Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Transfer cu scandal A acceptat să meargă la echipa din Liga 1 doar după ce ar fi fost amenințat cu un proces la FIFA!

Ionuț Cojocaru
Publicat: 20.01.2026, ora 18:27
Actualizat: 20.01.2026, ora 20:02
  • Wilhelm Loeper (27 de ani), care susține că nu a intenționat să semneze cu Csikszereda, a decis în cele din urmă să se alăture echipei din Miercurea Ciuc, după ce a fost amenințat cu un posibil proces la FIFA.

Fotbalistul spune că a vrut doar să-l împuternicească pe agent să negocieze în locul său, în timp ce el discuta și cu alte echipe.

Wilhelm Loeper a acceptat să meargă la Csikszereda, după ce ar fi fost amenințat cu un proces la FIFA

În urmă cu aproximativ o săptămână, Csikszereda anunțase transferul lui Loeper, rămas liber de contract după despărțirea de Helsingborgs IF.

În acel moment, jucătorul s-ar fi aflat însă în Coreea de Sud, unde purta discuții pentru o posibilă mutare la un alt club, în timp ce formația antrenată de Robert Ilyeș îi înregistrase deja contractul și îl aștepta în cantonamentul din Antalya, conform gsp.ro.

Mijlocașul nu ar fi vrut, de fapt, să semneze direct cu Csikszereda, ci doar să-i dea agentului acordul să negocieze în numele lui.

Clubul din Superligă a considerat însă că actele reprezintă un contract valabil, l-a anunțat pe jucător că este așteptat la echipă și l-a avertizat că, dacă nu se prezintă, cazul poate ajunge la FIFA.

După câteva zile de discuții cu oficialii clubului, Wilhelm Loeper a acceptat situația și s-a alăturat lotului pregătit de Robert Ilyeș.

Cifrele lui Wilhelm Loeper:

  • Helsingborgs - 140 de meciuri, 27 de goluri, 20 de pase decisive
  • AFC Eskilstuna - 61 de meciuri, 7 goluri, 9 pase decisive
  • Arameisk SIF - 29 de meciuri, 3 goluri, 4 pase decisive
45 de meciuri
a adunat Loeper în Allsvenskan, prima ligă din Suedia. Fotbalistul este cotat la 500.000 de euro, la egalitate cu Anderson Ceara, care era cel mai scump jucător al echipei până la venirea suedezului, conform transfermarkt.com

Ce urmează pentru Csikszereda în Superliga

Elevii lui Robert Ilyeș ocupă locul 14 în Superliga, cu 19 puncte acumulate în 22 de partide.

Ciucanii vor întâlni Oțelul Galați pe 26 ianuarie, iar pe 1 februarie îi așteaptă un duel dificil cu FCSB.

FOTO: Csikszereda - FCSB 1-1, în etapa #9 din Superliga

Galerie foto (31 imagini)

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

transfer liga 1 helsingborg csikszereda wilhelm loeper
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share