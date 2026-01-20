Anton Măzărianu, patronul formației de Liga 2 Ceahlăul Piatra Neamț, a declarat că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.

Ceahlăul a revenit în Liga 2 în vara anului 2023, după șapte ani petrecuți în ligile inferioare.

Ceahlăul Piatra Neamț, în prag de desființare: „Mai sunt doar câteva zile până când se va închide”

„Voi vorbi foarte sincer. Mă doare foarte tare că această echipă se va închide, pentru că e clar că mai sunt doar câteva zile până când acest lucru se va întâmpla, la cum merg lucrurile acum.

Eu pot să mai ajut Ceahlăul cu bani, însă doar dacă va mai veni și o altă persoană lângă mine, ca să mă ajute să ținem măcar echipa asta în viață, să nu se aleagă praful. Dar singur, vă spun foarte clar că nu mai pot susține activitatea la Liga 2. Iar decizia mea de retragere, anunțată de ceva timp, rămâne în picioare.

Îmi pare rău că am făcut o mare greșeală în această vară și mi-o asum. Am mers pe promisiunile autorităților locale și am fost păcălit. Dacă știam că nu o să fiu ajutat de nimeni și o să fiu mințit, nu mai făceam niciun efort pentru obținerea licenței pentru Liga 2 și ceream înscrierea echipei Ceahlăul direct la Liga 3.

În acest fel, măcar aveam garanția că salvez clubul de la închidere. În Liga 3 o puteam ține eu, de unul singur, financiar, și cu asta basta, dar la Liga 2 nu mai am o astfel de posibilitate financiară”, a spus Anton Măzărianu, conform prosport.ro.

1999 e anul în care Ceahlăul Piatra Neamț ajungea în sferturile Cupei UEFA Intertoto, unde era eliminată de Juventus Torino fără să piardă vreun meci: 0-0 la Torino și 1-1 la Piatra Neamț, echipa italiană fiind pregătită atunci de Carlo Ancelotti

Finanțatorul Ceahlăului susține că a mizat pe promisiunile autorităților locale și ale altor potențiali susținători, promisiuni care, afirmă el, nu s-au materializat.

„Am avut promisiuni că o să fiu ajutat și de la autoritățile locale, dar și de la alți oameni, însă am fost păcălit.

Am dus eu singur treaba doi ani la Liga 2, iar ca să te bați pentru play-off te duce un buget la 1.500.000 de euro pe an.

Ca să joci doar la menținerea în Liga 2 îți trebuie undeva la 1 milion de euro pe an”, a mai spus Măzărianu.

Mă doare foarte tare că echipa se va închide și mă doare că la Slobozia și prin alte părți autoritățile locale se implică financiar, iar la noi, la Piatra Neamț, nimeni nu vrea să ajute echipa de fotbal. Eu, de unul singur, nu o mai pot ajuta cu bani, că nu dispun de un asemenea buget pentru Liga 2 Anton Măzărianu

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

