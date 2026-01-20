Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc

Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, nu va putea fi utilizat la meciul de la Sibiu.

Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor” este nevoit să găsească o soluție pentru înlocuirea acestuia.

Andrei Mărginean a fost folosit de Kopic în acest sezon în aproape toate meciurile, singura perioadă în care a absentat fiind între etapele 4 și 10 ale campionatului, când a suferit o accidentare musculară.

Mărginean va rata meciul cu Hermannstadt. Ce soluții are Dinamo

Acum, Kopic nu se va putea baza pe Mărginean, după cartonașul galben primit chiar în startul meciului cu U Cluj, câștigat cu 1-0.

Mijlocașul a fost penalizat în minutul 2, în urma unei intervenții imprudente asupra unui adversar.

Printre variantele lui tehnicianului croat pentru înlocuirea lui Mărginean sunt Cristi Mihai și Georgi Milanov. Cel mai probabil, va miza pe bulgar în primul „11”.

Statisticile celor trei jucători în sezonul 2025-2026:

Andrei Mărginean: 16 meciuri, două pase decisive

Georgi Milanov: 21 de meciuri: un gol, o pasă decisivă

Cristian Mihai: 11 meciuri un gol, o pasă decisivă

Milanov este mijlocaș central, nu defensiv, iar Cristian Mihai a jucat puțin în ultima perioadă și a avut evoluții oscilante.

Cum ar putea arăta Dinamo la Sibiu:

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi

3 este locul ocupat de Dinamo în Superliga, cu 41 de puncte după cele 22 de meciuri

