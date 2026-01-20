Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale +50 foto
Dinamo are un dezavantaj imens FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare" s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale

Dan Udrea
Publicat: 20.01.2026, ora 18:18
Actualizat: 20.01.2026, ora 18:47
  • Dinamo e în lupta pentru campionat, pentru prima dată după o pauză de un deceniu. Ultima dată când a fost cel mai aproape, în 2016-2017, când a terminat pe locul 3
  • În viziunea caselor de pariuri, Dinamo nu e departe de Rapid și Craiova ca șanse de a veni campioană, însă e subordonată la un capitol care s-ar putea să facă diferența

Dinamo se întoarce după multă vreme în lupta pentru supremație în fotbalul românesc. Acum 2 ani evita în mod miraculos retrogradarea, dar astăzi, cu 8 etape înainte de intrarea în play-off, e pe podium, la doar două puncte de lider.

Inclusiv în viziunea bookmakerilor, trupa din Ștefan cel Mare e văzută aproape de primele două clasate, dar peste rivala tradițională, FCSB.

Cotele la titlu în Liga 1, în acest moment

CLUB COTA
U Craiova 3,20
Rapid 3,50
Dinamo 4,75
FCSB 6,50
* cotele aparțin celor de la Superbet

Mai mult, prima etapă din 2026 a demonstrat că Dinamo joacă un fotbal de mare calitate, prestația din meciul cu Universitatea Cluj, mai ales cea din prima repriză, fiind apreciată la unison de experți.

Este pentru prima dată, după aproape un deceniu, când Dinamo e cu șanse reale implicată în lupta pentru locul 1.

Ultima dată când s-a întâmplat așa ceva a fost în finalul sezonului 2016-2017. Înaintea ultimei etape, Dinamo era pe locul 3, cu doar două puncte sub primele două clasate: Viitorul și FCSB. Acestea însă s-au impus în runda finală, Viitorul a câștigat titlul, iar Dinamo a terminat pe 3.

2007
e anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană, le-a devansat pe FCSB, CFR și Rapid

Totuși, în ciuda unui campionat foarte bun pe care îl face acum, Dinamo are, cel puțin în acest moment, un imens dezavantaj într-un raport direct cu Craiova, Rapid și FCSB.

Dacă la nivel de prim „11” a dovedit că e competitivă și se poate bate cu acestea, restul lotului îi conferă soluții extrem de puține, numeric și valoric.

În timp ce adversarele pot oricând alinia încă o formulă care, măcar pe hârtie, ar putea emite pretenții să joace în play-off.

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+50 Foto
DINAMO, PRIMUL 11

  • Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Gnahore, Cârjan - Soro, Karamoko, Musi

DINAMO, FORMULA REZERVELOR

  • Roșca - Ikoko, ?, ?, Țicu - Milanov, C. Mihai - Armstrong, Caragea, Mazilu - Perica (Pop)

Practic, pentru postul de fundaș central, Dinamo nu are nici o variantă de rezervă în privința cuplului Boateng - Stoinov. Soluții de avarie sunt Mărginean, poate Cristi Mihai, dar primul e deja titular în linia de mijloc, iar cel de-al doilea e, la bază, tot închizător.

Spre deosebire de Dinamo, trioul Craiova - Rapid - FCSB are și un al doilea 11 foarte competitiv.

CRAIOVA, FORMULA REZERVELOR

  • L. Popescu - Mora, Stevanovic (Mogoș), Badelj, Fl. Ștefan - Houri, Al. Crețu, Teles - Etim, Assad, Băsceanu

RAPID, FORMULA REZERVELOR

  • Iliev - Onea, D. Ciobotariu, Bolgado, Sălceanu - Vulturar, Hromada - Hazrollay, Grameni, D. Paraschiv - Jambor

FCSB, FORMULA REZERVELOR

  • Zima - Pantea, Dawa, Graovac, Kiki - Lixandru, Alhassan (Chiricheș) - Miculescu, Oct. Popescu, Politic (Stoian) - Thiam (Alibec)

VIDEO Golul lui Karamoko în Dinamo - U Cluj 1-0

13:54
12:22
rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 TITLU fcsb
20.01
20.01
20.01
20.01
Știri ultima oră
15:15
14:44
13:49
14:18
20.01
20.01
20.01
20.01
