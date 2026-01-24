Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
  • FCSB - CFR CLUJ. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a prefațat partida din etapa #23 a Ligii 1.
  • FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea acestei partidei, FCSB se află în afara locurilor de play-off, dar acest lucru nu îl sperie pe Charalambous.

Diagnosticat cu gripă de tip A după eșecul 1-4 cu Dinamo Zagreb, antrenorul cipriot a declarat că în ciuda perioadei dificile prin care trece echipa sa, acesta are în continuare încredere în elevii săi.

FCSB - CFR CLUJ. Elias Charlambous: „Trebuie să avem speranțe că ne vom reveni”

„Ne simțim foarte bine, iar atmosfera este foarte bună. Doar eu și Pintilii suntem răciți, restul jucătorilor sunt bine.

CFR a fost mereu o echipă mare si puternică, dar trebuie să luam duminică cele trei puncte. Trebuie să avem speranțe că ne vom reveni.

Chiar dacă jucătorii au un ego mare, știu că au calitate, dar depinde de ei când vor decide să o arate, pentru că au arătat asta în trecut. Iar eu am spus mereu asta. Când jucătorii își arată calitatea, atunci vor câștiga puncte.

Sper că vor realiza situația prin care trecem, iar eu sunt sigur că vor avea o reacție bună la meciul de mâine.

Sunt aici de trei ani. Mereu mi-am asumat vina când am pierdut, dar meciul trecut (n.r. - înfrângerea cu Dinamo Zagreb) am simțit ceva diferit. Ultimele două meciuri m-au făcut să cred asta. Avem o relație foarte bună, dar trebuie să înțeleagă ce au de făcut”, a declarat Charalambous, citat de gsp.ro.

Elias Charalambous: „Nu contează cine este în echipă și cine nu”

Chestionat cu privire la situația lui Florin Tănase, cel care ar fi suferit o ruptură musculară și va fi indisponibil pentru partida cu CFR Cluj, Charalambous a replicat:

„Nu contează cine este în echipă și cine nu. Absenți vor fi mereu. Pentru mine cel mai important sunt jucătorii care vor evolua mâine, pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Duarte este pregătit, dar Ofri nu. Denis Alibec a simțit ceva la spate, dar restul se simt ok.”

Elias Charalambous: „Cred cu toată puterea că încă putem fi campioni”

Nu în ultimul rând, Elias a afirmat că FCSB poate pune câștiga cel de-al treilea titlu consecutiv, în ciuda acestei perioade mai dificile ale echipei.

„Este cea mai grea perioadă dacă ne uităm la rezultate. Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Și când câștigăm ți când pierdem atitudinea mea este la fel. În acest sezon m-ați văzut cum sunt.

Singurul lucru pe care trebuie să-l fac e să muncesc și să îmbunătățesc jocul echipei. Trebuie să jucăm fotbal și să depășim momentele grele.

Nu e important oponentul. Pentru mine e echipa mea este cea mai importantă. Dacă se decid că vor intra pe teren să câștige meciul, vot câștiga. Să ne focusăm pe noi este cel mai important lucru.

Uneori ai nevoie ca cineva să te trezească, iar acest rezultat (n.r. - înfrângerea cu Dinamo Zagreb) ar putea să facă asta.

Sunt mereu un tip pozitiv. Sunt o persoană căreia îi place când lumea vorbește rău de noi. În acest moment, greu, eu cred cu toată puterea că încă putem fi campioni.” a concluzionat Chralambous.

În acest moment, FCSB se află la 13 puncte de liderul Dinamo, însă marea rivală a roș-albaștrilor are un meci în plus.

