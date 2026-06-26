- Sorana Cîrstea (36 de ani), Jaqueline Cristian (28 de ani), Gabriela Ruse (28 de ani) și Irina Begu (35 de ani) și-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon.
- Peste cine va da Serena Williams (44 de ani) și cu cine vor juca principalele favorite în runda inaugurală, mai jos.
Al treilea turneu de Grand Slam din 2026 are loc în perioada 22 iunie - 12 iulie, iar România are patru jucătoare acceptate direct pe tabloul principal.
Cu cine vor juca româncele în primul tur de la Wimbledon 2026
Sorana Cîrstea a avut parte de un sezon excelent și beneficiază de statutul de cap de serie pe iarba londoneză.
Favorită #17, sportiva din Târgoviște va da în primul tur peste Sara Bejlek (20 de ani, #45 WTA).
Dacă va reuși să treacă de jucătoarea din Cehia, Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre australianca Kimberly Birrell (28 de ani, #73 WTA) și rusoaica Alina Korneeva (19 ani, #94 WTA).
Jaqueline Cristian (#38 WTA) a avut ghinion la tragerea la sorți, urmând să o întâlnească pe Iva Jovic (18 ani, #17 WTA). Românca va juca în premieră împotriva tinerei speranțe a tenisului american.
Învingătoarea va da în turul 2 peste Yulia Putintseva (31 de ani, #85 WTA) sau Tatjana Maria (38 de ani, #112 WTA). Jucătoarea din Germania este una dintre cele mai bune jucătoare ale circuitului pe iarbă.
Semifinalistă la Bad Homburg, Gabriela Ruse (#105 WTA) va juca împotriva americancei Caty McNally (24 de ani, #80 WTA), sportivă cunoscută mai degrabă pentru rezultatele obținute în proba de dublu.
În cazul în care se va impune, Ruse va întâlni în turul 2 învingătoarea meciului dintre Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) și Lois Boisson (23 de ani, #154 WTA).
O misiune dificilă va avea și Irina Begu (#211 WTA): se va duela cu Katie Swan (27 de ani, #196 WTA), sportivă care o învingea în aceeași fază a competiției de la All England Club în 2018.
O americancă ar urma să-i iasă în cale în turul 2: Kayla Day (26 de ani, #138 WTA) sau Madison Keys (31 de ani, #27 WTA).
Serena Williams - Maya Joint, în primul tur de la Wimbledon
Revenită pe teren la 44 de ani, Serena Williams a primit un wildcard din partea organizatorilor de la Wimbledon.
Fostul lider WTA va juca în runda inaugurală împotriva australiencei Maya Joint (20 de ani, #53 WTA), sportivă care a câștigat doar trei meciuri dintre cele 18 disputate în acest an.
Cu cine vor juca favoritele în primul tur de la Wimbledon 2026
- Aryna Sabalenka (1) - Teodora Kostovic
- Elena Rybakina (2) - Lois Boisson
- Iga Swiatek (3) - Taylor Townsend
- Jessica Pegula (4) - Darja Vidmanova
- Mirra Andreeva (5) - Magda Linette
- Amanda Anisimova (6) - Lina gjorcheska
- Coco Gauff (7) - Tamara Korpatsch
- Elina Svitolina (8) - Daria Snigur
Cum vor arăta sferturile de finală, dacă favoritele își vor respecta statutul:
- Aryna Sabalenka (1) - Mirra Andreeva (5)
- Jessica Pegula (4) - Coco Gauff (7)
- Elina Svitolina (8) - Iga Swiatek (3)
- Amanda Anisimova (6) - Elena Rybakina (2).
Campioana en-titre de la Wimbledon este Iga Swiatek.