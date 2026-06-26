Sorana Cîrstea (36 de ani), Jaqueline Cristian (28 de ani), Gabriela Ruse (28 de ani) și Irina Begu (35 de ani) și-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon.

Peste cine va da Serena Williams (44 de ani) și cu cine vor juca principalele favorite în runda inaugurală, mai jos.

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Al treilea turneu de Grand Slam din 2026 are loc în perioada 22 iunie - 12 iulie, iar România are patru jucătoare acceptate direct pe tabloul principal.

Cu cine vor juca româncele în primul tur de la Wimbledon 2026

Sorana Cîrstea a avut parte de un sezon excelent și beneficiază de statutul de cap de serie pe iarba londoneză.

Favorită #17, sportiva din Târgoviște va da în primul tur peste Sara Bejlek (20 de ani, #45 WTA).

Dacă va reuși să treacă de jucătoarea din Cehia, Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre australianca Kimberly Birrell (28 de ani, #73 WTA) și rusoaica Alina Korneeva (19 ani, #94 WTA).

16 prezențe a bifat Sorana Cîrstea la Wimbledon. Cea mai bună performanță a sa este prezența în turul 3 (de 5 ori). A fost eliminată în primul tur la edițiile din 2024 și 2025

Jaqueline Cristian (#38 WTA) a avut ghinion la tragerea la sorți, urmând să o întâlnească pe Iva Jovic (18 ani, #17 WTA). Românca va juca în premieră împotriva tinerei speranțe a tenisului american.

Învingătoarea va da în turul 2 peste Yulia Putintseva (31 de ani, #85 WTA) sau Tatjana Maria (38 de ani, #112 WTA). Jucătoarea din Germania este una dintre cele mai bune jucătoare ale circuitului pe iarbă.

Jaqueline Cristian (Foto: IMAGO)

Semifinalistă la Bad Homburg, Gabriela Ruse (#105 WTA) va juca împotriva americancei Caty McNally (24 de ani, #80 WTA), sportivă cunoscută mai degrabă pentru rezultatele obținute în proba de dublu.

În cazul în care se va impune, Ruse va întâlni în turul 2 învingătoarea meciului dintre Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) și Lois Boisson (23 de ani, #154 WTA).

Gabriela Ruse (Foto: IMAGO)

O misiune dificilă va avea și Irina Begu (#211 WTA): se va duela cu Katie Swan (27 de ani, #196 WTA), sportivă care o învingea în aceeași fază a competiției de la All England Club în 2018.

O americancă ar urma să-i iasă în cale în turul 2: Kayla Day (26 de ani, #138 WTA) sau Madison Keys (31 de ani, #27 WTA).

80.000 de lire sterline este suma acordată jucătoarelor care sunt prezente pe tabloul principal de la Wimbledon 2026

Serena Williams - Maya Joint, în primul tur de la Wimbledon

Revenită pe teren la 44 de ani, Serena Williams a primit un wildcard din partea organizatorilor de la Wimbledon.

Fostul lider WTA va juca în runda inaugurală împotriva australiencei Maya Joint (20 de ani, #53 WTA), sportivă care a câștigat doar trei meciuri dintre cele 18 disputate în acest an.

Cu cine vor juca favoritele în primul tur de la Wimbledon 2026

Aryna Sabalenka (1) - Teodora Kostovic

Elena Rybakina (2) - Lois Boisson

Iga Swiatek (3) - Taylor Townsend

Jessica Pegula (4) - Darja Vidmanova

Mirra Andreeva (5) - Magda Linette

Amanda Anisimova (6) - Lina gjorcheska

Coco Gauff (7) - Tamara Korpatsch

Elina Svitolina (8) - Daria Snigur

Cum vor arăta sferturile de finală, dacă favoritele își vor respecta statutul:

Aryna Sabalenka (1) - Mirra Andreeva (5)

Jessica Pegula (4) - Coco Gauff (7)

Elina Svitolina (8) - Iga Swiatek (3)

Amanda Anisimova (6) - Elena Rybakina (2).

Campioana en-titre de la Wimbledon este Iga Swiatek.

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