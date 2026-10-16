„Olandezii decid” World Gymnastics, despre respingerea vizelor rusoaicelor: „Regretăm impactul negativ asupra lor”
Angelina Melnikova
Gimnastica

„Olandezii decid” World Gymnastics, despre respingerea vizelor rusoaicelor: „Regretăm impactul negativ asupra lor”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 10:10
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 10:11
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Printre acestea se numără două campioane olimpice, Angelina Melnikova și Viktoria Listunova, alături de Anna Kalmykova, potrivit informațiilor transmise de delegația rusă.

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Competiția începe sâmbătă și se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. Mondialele reprezintă și o etapă de calificare pe echipe pentru Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Alți membri ai delegației ruse au obținut vize, însă cele trei gimnaste nu au primit permisiunea de a călători la Rotterdam.

Situația a generat reacții înaintea startului întrecerilor, în condițiile în care sportivii ruși au primit în ultimele luni posibilitatea de a reveni în competițiile internaționale de gimnastică, după mai mulți ani de restricții.

World Gymnastics: vizele sunt decise de autoritățile olandeze

Forul internațional a precizat că nu are autoritatea de a explica motivele pentru care cererile celor trei sportive au fost respinse. Într-un comunicat publicat miercuri, World Gymnastics a subliniat că acordarea vizelor ține exclusiv de instituțiile statului gazdă.

„Acordarea vizelor tuturor participanților este un proces decis exclusiv de autoritățile olandeze. World Gymnastics nu este în măsură să explice de ce un număr limitat de cereri au fost respinse”, a transmis organizația.

Forul a mai precizat că poartă discuții cu autoritățile din Olanda, cu organizatorii locali și cu Federația Rusă de Gimnastică. „World Gymnastics regretă pe deplin impactul negativ asupra pregătirii delegației ruse și confuzia resimțită în comunitatea mai largă a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică”, se arată în comunicat.

Rusia contestă situația înaintea calificărilor olimpice

Cazul evidențiază diferența dintre relaxarea restricțiilor sportive aplicate unor sportivi ruși și posibilitatea efectivă a acestora de a călători în țările care găzduiesc competiții internaționale.

Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev, a anunțat marți, pe rețelele sociale, că Rusia intenționează să solicite retragerea statutului de competiție de calificare olimpică al Mondialelor, în urma refuzului vizelor. World Gymnastics nu a făcut referire la această solicitare în comunicatul său și nu a răspuns unei întrebări pe această temă adresate de agenția Associated Press.

Nici Comitetul Internațional Olimpic (CIO) nu a comentat solicitarea Rusiei. Instituția a precizat însă că a susținut demersurile World Gymnastics pentru ca sportivii să poată participa la competiție.

„Înaintea Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, CIO a sprijinit World Gymnastics în eforturile sale de a se asigura că toți sportivii pot participa la acest eveniment.

Marea majoritate a acestora au primit vize, iar federația internațională ne-a informat că sportivii vor avea și alte oportunități de calificare la Jocurile Olimpice în următorii doi ani”, a transmis CIO.

  • World Gymnastics, cunoscută anterior sub numele de Federația Internațională de Gimnastică, este organismul care guvernează competițiile în toate disciplinele gimnasticii.

Melnikova și Listunova, afectate de refuzul vizelor

Nu este prima dată când gimnastele se confruntă cu probleme legate de obținerea vizelor. Angelina Melnikova a câștigat titlul european la individual compus în august, în Croația, după ce a primit viza în urma unui refuz inițial, potrivit delegației ruse. La aceeași competiție, Viktoria Listunova nu a obținut documentul necesar pentru deplasare.

În luna mai, World Gymnastics a eliminat restricțiile care împiedicau gimnaștii ruși să participe la competiții internaționale. Anterior, sportivii din Rusia fuseseră excluși sau obligați să treacă prin proceduri de verificare pentru a putea concura în statut neutru, în contextul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

  • Un precedent recent a avut loc la Campionatele Mondiale de anul trecut, organizate în Indonezia, unde echipa Israelului nu a participat după ce autoritățile țării gazdă au refuzat să acorde vize sportivilor israelieni.

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