Stoper de la Mondial, acord cu FCSB Un fundaș care a fost în 16-imi la CM, iar în trecut s-a duelat cu tripleta Messi-Mbappe-Neymar, va semna cu roș-albaștrii
Dylan Batubinsika (foto: Imago)
Superliga

Stoper de la Mondial, acord cu FCSB Un fundaș care a fost în 16-imi la CM, iar în trecut s-a duelat cu tripleta Messi-Mbappe-Neymar, va semna cu roș-albaștrii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 21:13
  • Fără Ngezana până în septembrie-octombrie și cu Mihai Popescu suspect de probleme majore la cartilajul genunchiului, FCSB va aduce în zilele următoare un fundaș central.
  • Acesta vine din naționala RD Congo, cu care a participat la CM, unde s-a calificat în 16-imi, unde a pierdut greu cu Anglia.
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FCSB mărește ritmul pe piața transferurilor. După Gnahore și Boutoutaou, rezolvați săptămâna trecută, acum a intensificat negocierile pentru aducerea unui fundaș central.

Decizia de a mai fi completat lotul cu un stoper a venit după ce s-a întâmplat cu Mihai Popescu, înainte meciului cu FC Argeș. Acesta s-a accidentat la genunchiul la care în toamna lui 2025 a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.

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Mihai Popescu încă așteaptă verdictul final

Rezultatele investigaților imagistice pe care le-a efectuat imediat după ce s-a ales cu noua problemă au fost trimise și în Italia, doctorului Mariani, care l-a operat în noiembrie, iar acesta a susținut că n-ar fi nevoie de o nouă intervenție.

Totuși, cei din staff-ul FCSB-ului se tem să nu fie vorba despre o afectare a cartilajului genunchiul care să aibă nevoie de operație, caz în care ar fi out cel puțin până în primăvara lui 2027.

Cum genunchiul i s-a umflat zilele trecute, el n-a putut efectua și alte teste, care să arate exact natura accidentării.

S-a luat decizia să se aștepte până la finalul acestei săptămâni, când se va vedea exact gravitatea problemei medicale cu care s-a ales.

A fost rezerva cuplului Mbemba-Tuanzebe, la DR Congo

Indiferent însă de rezultat, FCSB a decis să urgenteze aducerea unui fundaș central. Și a ajuns la un acord cu un fotbalist care a fost la Campionat Mondial.

Numele lui: Dylan Batubinsika, care a participat la turneul final cu naționala statutul DR Congo. El a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de africani, care s-au calificat în 16-imi, unde au fost eliminați extrem de greu de Anglia.

Batubinsika a fost rezerva cuplului de stoperi Mbemba (Lille) - Tuanzebe (Burnley). În unele partide, Congo a jucat cu 3 fundași centrali, al treilea fiind Kapuadi, de la Widzew Lodz (Polonia).

În schimb, până la acest turneu final, începând din 2023, Batubinsika a adunat 15 selecții și un gol.

Înlocuitorul lui Planic la Maccabi Haifa

Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în sezonul trecut pentru St. Etienne, în liga a doua franceză, în prima parte a campionatului, după care, în pauza de iarnă, a plecat în Grecia, la AEL Larissa, unde în 2026 a bifat 16 partide.

Acum e liber de contract și va semna în zilele următoare cu FCSB. În cariera lui a mai fost la echipa secundă a lui PSG, în urmă cu 10 ani, apoi în Belgia, la Antwerp, în Portugalia, la Famalicao și apoi în Israel, la Maccabi Haifa, care l-a luat în septembrie 2022, după ce l-a vândut pe fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic în Emiratele Aabe Unite.

Când a jucat împotriva lui Messi, Mbappe și Neymar

În sezonul 2022-2023, când s-a aflat în lotul echipei israeliene, a jucat 5 din cele 6 meciuri pe care Maccabi Haifa le-a disputat în grupele Champions League: dubla cu Juventus, dubla cu PSG și unul dintre cele două jocuri cu Benfica.

A avut în acel sezon dueluri, printre alții, cu Messi, Mbappe, Neymar, Goncalo Ramos, Di Maria, Vlahovic, Rabiot, Paredes.

Maccabi a pierdut atunci ambele jocuri cu PSG: 1-3 acasă și 2-7 la Paris. În schimb, cu Batubinsika pe teren, Maccabi a învins-o pe Juventus, scor 2-0.

FCSB se transformă în „FCSB France”

Deși evoluează pentru Congo, Batubinsika are pașaport francez, fiindcă s-a născut în Franța, la Cergy-Pontoise.

Va fi al 5-lea fotbalist vorbitor de limbă franceză, din lotul FCSB-ului, după Dawa, Labonne, Gnahore și Boutoutaou.

Cu aducerea stoperului care evoluează pentru Congo, FCSB va ajunge la 5 fundași centrali în lot: Dawa, Ngezana, Duarte, Mihai Popescu și Batubinsika.

Cum arată soluțiile FCSB pentru posturile din defensivă

FUNDAȘ DREAPTA

  • Ronny Labonne
  • Valentin Crețu

FUNDAȘ CENTRAL

  • Siyabonga Ngezana
  • Joyskim Dawa
  • Andre Duarte
  • Mihai Popescu
  • Dylan Batubinsika

FUNDAȘ STÂNGA

  • Risto Radunovic
  • Ricardo Pădurariu
  • Luca Stancu

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