Stoper de la Mondial, acord cu FCSB Un fundaș care a fost în 16-imi la CM, iar în trecut s-a duelat cu tripleta Messi-Mbappe-Neymar, va semna cu roș-albaștrii

- Fără Ngezana până în septembrie-octombrie și cu Mihai Popescu suspect de probleme majore la cartilajul genunchiului, FCSB va aduce în zilele următoare un fundaș central.
- Acesta vine din naționala RD Congo, cu care a participat la CM, unde s-a calificat în 16-imi, unde a pierdut greu cu Anglia.
FCSB mărește ritmul pe piața transferurilor. După Gnahore și Boutoutaou, rezolvați săptămâna trecută, acum a intensificat negocierile pentru aducerea unui fundaș central.
Decizia de a mai fi completat lotul cu un stoper a venit după ce s-a întâmplat cu Mihai Popescu, înainte meciului cu FC Argeș. Acesta s-a accidentat la genunchiul la care în toamna lui 2025 a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.
Mihai Popescu încă așteaptă verdictul final
Rezultatele investigaților imagistice pe care le-a efectuat imediat după ce s-a ales cu noua problemă au fost trimise și în Italia, doctorului Mariani, care l-a operat în noiembrie, iar acesta a susținut că n-ar fi nevoie de o nouă intervenție.
Totuși, cei din staff-ul FCSB-ului se tem să nu fie vorba despre o afectare a cartilajului genunchiul care să aibă nevoie de operație, caz în care ar fi out cel puțin până în primăvara lui 2027.
Cum genunchiul i s-a umflat zilele trecute, el n-a putut efectua și alte teste, care să arate exact natura accidentării.
S-a luat decizia să se aștepte până la finalul acestei săptămâni, când se va vedea exact gravitatea problemei medicale cu care s-a ales.
A fost rezerva cuplului Mbemba-Tuanzebe, la DR Congo
Indiferent însă de rezultat, FCSB a decis să urgenteze aducerea unui fundaș central. Și a ajuns la un acord cu un fotbalist care a fost la Campionat Mondial.
Numele lui: Dylan Batubinsika, care a participat la turneul final cu naționala statutul DR Congo. El a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de africani, care s-au calificat în 16-imi, unde au fost eliminați extrem de greu de Anglia.
Batubinsika a fost rezerva cuplului de stoperi Mbemba (Lille) - Tuanzebe (Burnley). În unele partide, Congo a jucat cu 3 fundași centrali, al treilea fiind Kapuadi, de la Widzew Lodz (Polonia).
În schimb, până la acest turneu final, începând din 2023, Batubinsika a adunat 15 selecții și un gol.
Înlocuitorul lui Planic la Maccabi Haifa
Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în sezonul trecut pentru St. Etienne, în liga a doua franceză, în prima parte a campionatului, după care, în pauza de iarnă, a plecat în Grecia, la AEL Larissa, unde în 2026 a bifat 16 partide.
Acum e liber de contract și va semna în zilele următoare cu FCSB. În cariera lui a mai fost la echipa secundă a lui PSG, în urmă cu 10 ani, apoi în Belgia, la Antwerp, în Portugalia, la Famalicao și apoi în Israel, la Maccabi Haifa, care l-a luat în septembrie 2022, după ce l-a vândut pe fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic în Emiratele Aabe Unite.
Când a jucat împotriva lui Messi, Mbappe și Neymar
În sezonul 2022-2023, când s-a aflat în lotul echipei israeliene, a jucat 5 din cele 6 meciuri pe care Maccabi Haifa le-a disputat în grupele Champions League: dubla cu Juventus, dubla cu PSG și unul dintre cele două jocuri cu Benfica.
A avut în acel sezon dueluri, printre alții, cu Messi, Mbappe, Neymar, Goncalo Ramos, Di Maria, Vlahovic, Rabiot, Paredes.
Maccabi a pierdut atunci ambele jocuri cu PSG: 1-3 acasă și 2-7 la Paris. În schimb, cu Batubinsika pe teren, Maccabi a învins-o pe Juventus, scor 2-0.
FCSB se transformă în „FCSB France”
Deși evoluează pentru Congo, Batubinsika are pașaport francez, fiindcă s-a născut în Franța, la Cergy-Pontoise.
Va fi al 5-lea fotbalist vorbitor de limbă franceză, din lotul FCSB-ului, după Dawa, Labonne, Gnahore și Boutoutaou.
Cu aducerea stoperului care evoluează pentru Congo, FCSB va ajunge la 5 fundași centrali în lot: Dawa, Ngezana, Duarte, Mihai Popescu și Batubinsika.
Cum arată soluțiile FCSB pentru posturile din defensivă
FUNDAȘ DREAPTA
- Ronny Labonne
- Valentin Crețu
FUNDAȘ CENTRAL
- Siyabonga Ngezana
- Joyskim Dawa
- Andre Duarte
- Mihai Popescu
- Dylan Batubinsika
FUNDAȘ STÂNGA
- Risto Radunovic
- Ricardo Pădurariu
- Luca Stancu