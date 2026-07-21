Stoper de la Mondial, acord cu FCSB Un fundaș care a fost în 16-imi la CM, iar în trecut s-a duelat cu tripleta Messi-Mbappe-Neymar, va semna cu roș-albaștrii

Fără Ngezana până în septembrie-octombrie și cu Mihai Popescu suspect de probleme majore la cartilajul genunchiului, FCSB va aduce în zilele următoare un fundaș central.

Acesta vine din naționala RD Congo, cu care a participat la CM, unde s-a calificat în 16-imi, unde a pierdut greu cu Anglia.

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FCSB mărește ritmul pe piața transferurilor. După Gnahore și Boutoutaou, rezolvați săptămâna trecută, acum a intensificat negocierile pentru aducerea unui fundaș central.

Decizia de a mai fi completat lotul cu un stoper a venit după ce s-a întâmplat cu Mihai Popescu, înainte meciului cu FC Argeș. Acesta s-a accidentat la genunchiul la care în toamna lui 2025 a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Mihai Popescu încă așteaptă verdictul final

Rezultatele investigaților imagistice pe care le-a efectuat imediat după ce s-a ales cu noua problemă au fost trimise și în Italia, doctorului Mariani, care l-a operat în noiembrie, iar acesta a susținut că n-ar fi nevoie de o nouă intervenție.

Totuși, cei din staff-ul FCSB-ului se tem să nu fie vorba despre o afectare a cartilajului genunchiul care să aibă nevoie de operație, caz în care ar fi out cel puțin până în primăvara lui 2027.

Cum genunchiul i s-a umflat zilele trecute, el n-a putut efectua și alte teste, care să arate exact natura accidentării.

S-a luat decizia să se aștepte până la finalul acestei săptămâni, când se va vedea exact gravitatea problemei medicale cu care s-a ales.

A fost rezerva cuplului Mbemba-Tuanzebe , la DR Congo

Indiferent însă de rezultat, FCSB a decis să urgenteze aducerea unui fundaș central. Și a ajuns la un acord cu un fotbalist care a fost la Campionat Mondial.

Numele lui: Dylan Batubinsika, care a participat la turneul final cu naționala statutul DR Congo. El a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de africani, care s-au calificat în 16-imi, unde au fost eliminați extrem de greu de Anglia.

Batubinsika a fost rezerva cuplului de stoperi Mbemba (Lille) - Tuanzebe (Burnley). În unele partide, Congo a jucat cu 3 fundași centrali, al treilea fiind Kapuadi, de la Widzew Lodz (Polonia).

În schimb, până la acest turneu final, începând din 2023, Batubinsika a adunat 15 selecții și un gol.

Înlocuitorul lui Planic la Maccabi Haifa

Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în sezonul trecut pentru St. Etienne, în liga a doua franceză, în prima parte a campionatului, după care, în pauza de iarnă, a plecat în Grecia, la AEL Larissa, unde în 2026 a bifat 16 partide.

Acum e liber de contract și va semna în zilele următoare cu FCSB. În cariera lui a mai fost la echipa secundă a lui PSG, în urmă cu 10 ani, apoi în Belgia, la Antwerp, în Portugalia, la Famalicao și apoi în Israel, la Maccabi Haifa, care l-a luat în septembrie 2022, după ce l-a vândut pe fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic în Emiratele Aabe Unite.

Când a jucat împotriva lui Messi, Mbappe și Neymar

În sezonul 2022-2023, când s-a aflat în lotul echipei israeliene, a jucat 5 din cele 6 meciuri pe care Maccabi Haifa le-a disputat în grupele Champions League: dubla cu Juventus, dubla cu PSG și unul dintre cele două jocuri cu Benfica.

A avut în acel sezon dueluri, printre alții, cu Messi, Mbappe, Neymar, Goncalo Ramos, Di Maria, Vlahovic, Rabiot, Paredes.

Maccabi a pierdut atunci ambele jocuri cu PSG: 1-3 acasă și 2-7 la Paris. În schimb, cu Batubinsika pe teren, Maccabi a învins-o pe Juventus, scor 2-0.

FCSB se transformă în „FCSB France”

Deși evoluează pentru Congo, Batubinsika are pașaport francez, fiindcă s-a născut în Franța, la Cergy-Pontoise.

Va fi al 5-lea fotbalist vorbitor de limbă franceză, din lotul FCSB-ului, după Dawa, Labonne, Gnahore și Boutoutaou.

Cu aducerea stoperului care evoluează pentru Congo, FCSB va ajunge la 5 fundași centrali în lot: Dawa, Ngezana, Duarte, Mihai Popescu și Batubinsika.

Cum arată soluțiile FCSB pentru posturile din defensivă

FUNDAȘ DREAPTA

Ronny Labonne

Valentin Crețu

FUNDAȘ CENTRAL

Siyabonga Ngezana

Joyskim Dawa

Andre Duarte

Mihai Popescu

Dylan Batubinsika

FUNDAȘ STÂNGA

Risto Radunovic

Ricardo Pădurariu

Luca Stancu

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