Milionarul român se luptă cu Akhmetov  Oferta oficială care poate salva clubul din Liga 1!

Dorinel Umbrărescu (63 de ani), afacerist cu o avere de peste 400 de milioane de euro, ar putea prelua combinatul siderurgic de la Galați.

Liberty Galați este sponsor al Oțelului încă din 2022, atunci când fosta campioană a României evolua în liga secundă.

„Regele asfaltului”, așa cum este supranumit Umbrărescu, a făcut o ofertă oficială pentru preluarea activelor combinatului.

Dacă tranzacția se va concretiza, Dorinel Umbrărescu ar putea deveni un pion important și la formația de primă ligă, Liberty fiind una dintre principalele surse de venit ale Oțelului.

Dorinel Umbrărescu vrea să cumpere combinatul siderurgic din Galați

„Societatea UMB Steel își manifestă intenția fermă de a achiziționa de urgență activul funcțional reprezentând combinatul siderurgic din Galați , de la societățile Liberty Galați și Liberty Tubular, prin intermediul unei finanțări acordate de către Exim Banca Românească, rezultând în achitarea integrală a datoriilor înregistrate față de Exim și ANAF.

Intenția de achiziție are caracter imediat, întrucât doar în aceste condiții investiția mai prezintă relevanță economică.

Activul suferă o degradare continuă, care, în lipsa unei tranzacții rapide, va conduce la pierderea interesului UMB Steel”, se arată în documentul transmis Guvernului de UMB Steel, conform gsp.ro.

În luna martie, Liberty a apelat la concordatul preventiv, obiectivul fiind stabilizarea afacerii. A intrat în această procedură cu datorii de 1,2 miliarde de euro şi cu pierderi de 1,1 miliarde de euro.

Combinatul nu și-a respectat angajamentul față de Oțelul

Cu probleme financiare majore, combinatul siderurgic din Galați nu și-a respectat obligațiile contractuale față de Oțelul. Gălățenii trebuiau să primească 500.000 de euro de la combinat în anul 2025, înțelegere care nu a fost respectată.

La plecarea sa de la Galați, Dorinel Munteanu atrăgea atenția asupra problemelor financiare.

„Asta e cea mai mare problemă a noastră acum, că sponsorul principal, cei de la Combinat, de la «Liberty», nu respectă contractul cu clubul.

Am ajuns aici fiindcă «Liberty» nu a dat nimic din ce ne-am înțeles prin contract. Eu nu pot să înțeleg, contractele ar trebui să fie respectate! Sunt aici de când echipa asta era în Liga a 3-a, am muncit, am pus suflet și nu vreau să-și bată nimeni joc de munca mea și a băieților.

Primarul și primăria au rămas alături de noi, au dat tot ce s-a stabilit, dar, din păcate, e prea puțin. Dacă cei de la «Liberty» virau măcar o primă tranșă, cum scrie în contract, azi n-am mai fi avut restanțe sau alte probleme” , declara Munteanu, în decembrie 2024.

Rinat Akhmetov, interesat și el să preia combinatul

Rinat Akhmetov este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, dar și din lume, și este fondatorul holding-ului SCM (System Capital Management), cu activităţi în metalurgie, energie, minerit, petrol, gaze și telecomunicaţii.

Acesta este interesat să cumpere combinatul, fiind în competiție cu Dorinel Umbrărescu.

Akhmetov, patronul celor de la Șahtior Doneț, deține și compania Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, iar în România este deja prezent prin SCM Holding, investind în parcuri solare și eoliene.

