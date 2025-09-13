Magaye Gueye (35 de ani) a revenit în România, la mai bine de patru ani de la despărțirea de Dinamo.

Atacantul francez semnat cu CS Păulești, formație aflată în prezent în Liga 3.

CS Păulești a adunat 7 puncte după primele trei etape în cel de-al treilea eșalon și caută întăriri pentru lupta la play-off din acest sezon.

Magaye Gueye a semnat cu CS Păulești

Deși părea retras încă din 2022, Gueye este pe cale să revină pe teren, de această dată în Liga 3 din România.

„Transfer de marcă la CS Păulești! Clubul nostru are bucuria să anunțe transferul jucătorului Magaye Guyene, care se alătură lotului pentru sezonul 2025/2026.

Magaye este un atacant cu experiență bogată, evoluând de-a lungul carierei la echipe importante. A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag, FC Dinamo, Strasbourg, Stade Brestois.

De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale și a contribuit decisiv la performanțele echipelor din care a făcut parte.

Prin experiența și calitățile sale ofensive, suntem convinși că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre și va fi un jucător de bază în lupta pentru atingerea obiectivelor din acest sezon.

Îi urăm bun venit la CS Păulești și mult succes în noua aventură alături de familia noastră”, a scris CS Păulești pe pagina de Facebook.

Magaye Gueye a ajuns la Dinamo în vara lui 2020, liber de contract de la Qarabag, iar în ianuarie 2021 s-a despărțit de „alb-roșii” după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

