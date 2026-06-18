„Voi muri încercând” O revelație a Mondialului, scrisoare emoționantă pentru sora dispărută: „Nu ai încetat să crezi în mine”

Yan Diomande, cel mai tânăr debutant ivorian la Mondial, MVP la 1-0 contra Ecuadorului, și-a amintit pentru The Players' Tribune de sora lui care s-a stins la 15 ani.

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Yan Diomande este unul dintre cei mai curtați jucători din noul val al fotbalului mondial.

Nu are nici 20 de ani și toate marile forțe îl vor, sperând să-l convingă pe el și să facă o ofertă suficient de mare pentru a fi acceptată de RB Leipzig.

90 de milioane de euro valorează Yan Diomande, potrivit Transfermarkt

Clubul german vrea însă o sumă mai mare decât această cotă. Cere minimum 100 de milioane.

Cifrele lui Diomande au impresionat în primul meci la Mondial

Pe 15 iunie, extrema stângă a devenit cel mai tânăr debutant al naționalei ivoriene la CM.

19 ani și 213 zile este recordul stabilit de Diomande, la 1-0 cu Ecuador.

A avut un meci exploziv. Ales la final MVP chiar dacă nu a înscris.

Unul dintre cele 15 riblinguri făcute de Diomande la 1-0 cu Ecuador. Foto: Imago

Alte cifre l-au impus în ochii specialiștilor Comisiei Tehnice FIFA, a remarcat Marca.

Cele mai multe atingeri ale mingii (80).

Cele mai multe ocazii create (5).

Cele mai multe dueluri câștigate (11).

Cele mai multe driblinguri realizate (15).

Cele mai multe pase în ultima treime a terenului (22)

Când văd trofeul MVP, mă gândesc la mama mea, pentru că a trecut prin clipe dificile în ultima vreme. A fost operată în urmă cu o lună și este în spital acum. Ei îi dedic acest premiu. Te iubesc, mamă! E pentru tine! Yan Diomande, internațional Cote d’Ivoire

Diomande, pentru sora dispărută: „Îți amintești cum dormeam cu primele ghete de fotbal?”

Articolul său scris pentru The Players' Tribune e dedicat memoriei lui Roxane, sora lui care s-a stins la doar 15 ani.

Yan își amintește cum a aflat. Un anunț sec, la telefon.

„Am răspuns și nici măcar nu au încercat să îndulcească vestea. Știți cum e acasă. Nicio emoție”.

Sora ta s-a dus. Cineva i-a strecurat ceva în băutură la o petrecere și nu s-a mai trezit. A murit Mesajul primit de Yan Diomande la decesul surorii

În scrisoarea pentru Roxane, întreabă: „Îți amintești când cineva mi-a cumpărat un tricou contrafăcut al lui United și am scris «Ronaldo 7» pe spate cu un marker negru?

Îți amintești când am primit primele ghete de fotbal adevărate și obișnuiam să dorm cu ele?”.

A continuat momentele pe care nu le putea uita: „În copilărie, mă jucam mereu cu acele sandale albe de plastic . Chiar și acum, când mă duc acasă, mă joc cu ele. E tradiția noastră”.

Când eram mic, nu știam ce înseamnă bogați sau săraci. Pur și simplu, știam ce înseamnă fericirea Yan Diomande, pentru The Players’ Tribune

Diomande: „Tu ai fost cea care nu a încetat niciodată să creadă în mine”

Roxane a însemnat enorm pentru el. „Aveai doar 10 ani și erai deja agentul meu”.

L-a susținut mereu: „Tu ai fost cea care nu a încetat niciodată să creadă în mine”

Diomande are 11 selecții și 3 goluri pentru naționala ivoriană. Foto: Imago

Și altă întrebare: „Îți amintești când eram în probă la Bournemouth? Și la Chelsea, Rangers, Olympiacos sau Crystal Palace?

Eze și Olise m-au abordat într-o zi după antrenament și mi-au spus: «Hei, puștiule, ești foarte bun»”.

Nu a uitat nici prima întâlnire cu Kylian Mbappe, în 2025, când tânărul Yan juca la Leganes.

După debutul meu împotriva lui Real Madrid, am schimbat tricourile cu Mbappe. Îți amintești când îl vedeam la televizor și spuneai: «Mbappe? Da, e bun. Dar fratele meu e mai bun» Yan Diomande, pentru The Players’ Tribune

Diomande: „Întotdeauna ai zis că aș putea fi mai bun decât Cristiano”

Pentru Roxane, ținta lui Yan era Ronaldo: „Întotdeauna ai zis că aș putea fi mai bun decât Cristiano. Dacă îl văd acolo (n.r. la Mondial), îl salut din partea ta”.

La final, i-a făcut o primisiune. „Voi face ce ai prevestit, jur.

“I wrote this because I can’t speak about it.



I wrote this because I want you to know that I will make sure that you live on.”@RBLeipzig and @equipenatciv winger Yan Diomande on the life of his sister, Roxane. https://t.co/6wQmpdWTSi — The Players’ Tribune (@PlayersTribune) June 17, 2026

Chiar înainte să am ghete adevărate, le spuneai tuturor: «Fratele meu va fi cel mai bun din lume».

Îți voi dovedi că ai dreptate sau voi muri încercând”.

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