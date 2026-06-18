Croația nu știe să se apere ANALIZĂ. Erori grave de poziționare ale echipei lui Modric la 2-4 cu Anglia. Punctele vulnerabile: „Un dezastru”

Croații au greșit la fiecare dintre cele patru goluri ale Angliei. Primele două după cornere.

Neatenție, neinformare, lipsă de marcaj, erori de poziționare, lipsă de reacție.

Ce au spus căpitanul Luka Modric și selecționerul Zlatko Dalic.

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Croația a arătat momente foarte bune în ofensivă, i-a înscris două goluri Angliei în prima repriză.

Totuși, defensiv, echipa lui Zlatko Dalic a fost înfiorătoare. Erori majore de poziționare la fiecare dintre cele patru goluri ale insularilor.

Modric, neatent la poziționare la penaltyul de 1-0 : „Am fost neglijent”

Iată ce s-a întâmplat în aceste patru faze!

1-0 (minutul 12). După un corner, căpitanul Modric n-a fost atent. A vrut să respingă, dar nu știa că avea adversar în spate. Madueke i-a înțepat mingea și experimentatul mijlocaș l-a lovit. Penalty transformat de Kane.

„A fost 11 metri. Am fost neglijent, nu l-am văzut și l-am atins suficient cât să fie penalty, din păcate”, a explicat veteranul în vârstă de 40 de ani, aflat la ultimul Campionat Mondial.

199 de selecții are Luka Modric la naționala Angliei (29 de goluri, 31 de assisturi)

Croații l-au lăsat singur pe Kane la golul de 2-1

2-1 (42). Altă lovitură de colț. Kane, golgheterul Angliei, a plecat singur de la marginea careului mare, fără adversar până în zona punctului de la 11 metri.

Niciun croat nu era atent la atacantul cu 81 de goluri marcate pentru naționala Albionului.

Kane a avansat nestingherit, a sărit fără a fi jenat deloc și a reluat mingea cu capul dintre doi rivali, aflați prea departe de el. Gol simplu.

Selecționerul croat Dalic s-a plâns de incredibila gafă de așezare defensivă la o fază fixă.

Ne-am pregătit pentru asta, însă nu am arătat nimic din ce am exersat. Cel mai bun vârf stă singur și marchează cu capul. Un dezastru Zlatko Dalic, selecționerul Croației

Acțiunea la care nimeni nu i-a ieșit în cale lui Bellingham. Au stat 2 degeaba la Madueke

3-2 (47). Bellingham se lansează spre poartă de pe extrema dreaptă, cu Pasalic în spate.

Mai erau doi apărători croați care puteau încerca să-l blocheze.

Niciunul nu a dublat bine, nu i-a tăiat calea lui Bellingham.

Amândoi s-au gândit doar să-l marcheze pe Madueke, dar unul ar fi fost suficient. Celălalt trebuia să-l ajute pe Pasalic.

Bellingham a urcat cu ușurință și a șutat pentru 3-2. „Acest gol ne-a tăiat picioarele. Ne-a omorât”, a spus Modric.

Apărarea Croației, prăbușită: 2 contra 5 la golul desprinderii Angliei

4-2 (85). Croații au fost surprinși total la această fază, încheiată cu golul lui Rashford, al desprinderii Angliei.

În momentul decisiv, când mingea a ajuns la Rashford la marginea careului, jucătorii lui Dalic se aflau în inferioritate clară în fața careului.

Doi contra cinci în zona cu adevărat importantă. Patru croați sprintau spre suprafața de pedeapsă. Mult prea târziu.

Rashford putea finaliza el sau putea pasa, avea soluții. A tras și a înscris.

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