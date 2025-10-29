„Puteam compromite Cupa” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după victoria cu CS Dinamo: „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!”

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” și-a criticat jucătorii pentru evoluția din repriza secundă.

FC Dinamo s-a impus împotriva lui CS Dinamo, grație „dublei” lui Adrian Caragea (min. 9 și 18) și golului marcat de Alexandru Musi (min. 90). Gazdele au ratat o mare ocazie de egalare la 1-2.

La finalul partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, Zeljko Kopic nu și-a menajat jucătorii pentru lejeritatea cu care au tratat partida în repriza secundă.

CS Dinamo - FC Dinamo. Zeljko Kopic nu și-a menajat jucătorii: „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!”

„În prima repriză am fost foarte buni. Am fost mulțumit. Am controlat jocul ofensiv, cum am găsit spații între linii, cum am intrat în careu, am marcat două goluri. Nu am dat adversarului nimic

După aceea, am dorit să protejăm niște jucători pentru meciul de vineri, cu CFR, pentru a împărți minutele în mod egal.

Am pierdut posesia. Le-am dat șansa să facă ceva. Au marcat și apoi au avut o șansă clară pentru 2-2, unde ne-am fi putut compromite jocul și ambițiile în Cupă ”, a declarat Kopic la Digi Sport.

Pentru mine, acesta nu este nivelul responsabilității pe care îl vreau de la jucătorii mei, dar în final am câștigat. Este o lecție foarte bună pentru echipă. Zeljko Kopic, antrenor FC Dinamo

Zeljko Kopic: „Caragea merită total această oportunitate”

Zeljko Kopic a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Caragea, autorul primelor două goluri ale „câinilor”.

„Am avut o conversație cu Caragea înaintea jocului și i-am spus că el nu a jucat astăzi datorită regulii U21 sau pentru că am rotit echipa. El a jucat datorită nivelului său de pregătire, el merită să aibă oportunitatea.

În momentele precedente, nu l-am simțit așa de bine pregătit. Acum, el merită total această oportunitate.

Vorbim despre a profita de această șansă pentru a-l pune în situația în care poate începe să obțină minute în Superliga. El profitat de oportunitate și sunt fericit de el”, a declarat antrenorul „câinilor roșii”.

