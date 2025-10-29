„Puteam compromite Cupa” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după victoria cu CS Dinamo:  „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!” +8 foto
Zeljko Kopic FOTO: SportPictures
Cupa Romaniei

„Puteam compromite Cupa” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după victoria cu CS Dinamo: „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 00:23
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 01:14
  • CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” și-a criticat jucătorii pentru evoluția din repriza secundă.
  • FC Dinamo s-a impus împotriva lui CS Dinamo, grație „dublei” lui Adrian Caragea (min. 9 și 18) și golului marcat de Alexandru Musi (min. 90). Gazdele au ratat o mare ocazie de egalare la 1-2.

La finalul partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, Zeljko Kopic nu și-a menajat jucătorii pentru lejeritatea cu care au tratat partida în repriza secundă.

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României
Citește și
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României
Citește mai mult
CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României

CS Dinamo - FC Dinamo. Zeljko Kopic nu și-a menajat jucătorii: „Nu asta îmi doresc de la jucătorii mei!”

„În prima repriză am fost foarte buni. Am fost mulțumit. Am controlat jocul ofensiv, cum am găsit spații între linii, cum am intrat în careu, am marcat două goluri. Nu am dat adversarului nimic

După aceea, am dorit să protejăm niște jucători pentru meciul de vineri, cu CFR, pentru a împărți minutele în mod egal.

Am pierdut posesia. Le-am dat șansa să facă ceva. Au marcat și apoi au avut o șansă clară pentru 2-2, unde ne-am fi putut compromite jocul și ambițiile în Cupă”, a declarat Kopic la Digi Sport.

Pentru mine, acesta nu este nivelul responsabilității pe care îl vreau de la jucătorii mei, dar în final am câștigat. Este o lecție foarte bună pentru echipă. Zeljko Kopic, antrenor FC Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „Caragea merită total această oportunitate”

Zeljko Kopic a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Caragea, autorul primelor două goluri ale „câinilor”.

„Am avut o conversație cu Caragea înaintea jocului și i-am spus că el nu a jucat astăzi datorită regulii U21 sau pentru că am rotit echipa. El a jucat datorită nivelului său de pregătire, el merită să aibă oportunitatea.

În momentele precedente, nu l-am simțit așa de bine pregătit. Acum, el merită total această oportunitate.

Vorbim despre a profita de această șansă pentru a-l pune în situația în care poate începe să obțină minute în Superliga. El profitat de oportunitate și sunt fericit de el”, a declarat antrenorul „câinilor roșii”.

Citește și

„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo”
Cupa Romaniei
23:56
„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo”
Citește mai mult
„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo”
„Obraznic” Atac la Florin Tănase după conflictul cu Giovanni: „E problema voastră dacă îl considerați educat”
Superliga
23:47
„Obraznic” Atac la Florin Tănase după conflictul cu Giovanni: „E problema voastră dacă îl considerați educat”
Citește mai mult
„Obraznic” Atac la Florin Tănase după conflictul cu Giovanni: „E problema voastră dacă îl considerați educat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
dinamo bucuresti Cupa Romaniei zeljko kopic Adrian Caragea
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:10
Dan Udrea Bucurați-vă de fotbalul românesc!
Dan Udrea Bucurați-vă de fotbalul românesc!
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share