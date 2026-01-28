„Dacă vrea să câștige niște bani...” Kopic, despre Kennedy Boateng: „Știu că are oferte de la cluburi care ar putea plăti mai mult”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre Kennedy Boateng (29 de ani).

Contractul lui Kennedy Boateng va expira la finalul acestui sezon, iar Dinamo a încercat să semneze o nouă înțelegere cu fundașul togolez.

Viitorul fotbalistului în tricoul alb-roșiilor e incert. Acesta ar fi refuzat oferta echipei, însă rămâne deschis pentru o nouă rundă de negocieri.

Zeljko Kopic, despre viitorul lui Boateng: „Bineînţeles că este o problemă”

Întrebat dacă vor exista probleme în cazul în care Boateng ar avea un salariu mult mai mare decât al celorlalţi jucători, în cazul prelungirii contractului, Kopic a replicat:

„Bineînţeles că este o problemă” , a declarat Kopic, citat de orangesport.ro.

Antrenorul croat a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului togolez.

„Din perspectiva jucătorului, Boa a fost un jucător bun, cu experienţă în Portugalia şi Austria, chiar dacă echipa unde a jucat acolo a retrogradat.

Am urmărit câteva meciuri şi am văzut că există probleme, dar am văzut şi multe lucruri care m-au făcut să cred că se poate adapta la jocul nostru. Este foarte rapid, foarte fizic, cu o mentalitate bună.

Boa avea în plus şase kilograme de masă musculară, ceea ce îl făcea mai compact şi mai puternic în dueluri.

Am văzut meciuri în care a câştigat toate duelurile aeriene, ceea ce arată calitate mare”, a adăugat Kopic pentru sursa citată.

Zeljko Kopic: „Știu că are oferte din China”

Kopic a vorbit și despre opțiunile pe care le are Boateng în cazul în care va decide să nu-și mai prelungească înțelegerea cu roș-albii.

„Acum are 29 de ani şi vrea să facă ceva pentru el şi familia sa. Ştiu că are oferte din China sau din alte cluburi care pot plăti mai mult. Pe de altă parte, se simte bine aici şi este fericit cu noi.

Dar are nivelul lui de aşteptări, iar dacă vrea să câştige nişte bani, acum este momentul pentru el.

1.200.000 de euro este cota lui Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Din perspectiva clubului, dacă semnează cu altă echipă, nimeni nu îl poate învinovăţi.

Clubul şi-a atins limita şi poate chiar a mers mai sus pentru a-l aduce. Dacă ajungem să agreem aceşti termeni, perspectiva clubului este diferită.

Toată lumea are aşteptări, iar pentru mine, acest lucru este ceva pozitiv, pentru că înseamnă că clubul se dezvoltă”, a concluzionat Kopic pentru sursa citată.

„Simt că sunt o bestie”. Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport