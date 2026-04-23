Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act +33 foto
alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 23:22
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 23:32
  • Dinamo - Universitatea 1-1 (1-4 d. pen.) Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, după un final dramatic pe Arena Națională.
  • Aceștia vor înfrunta U Cluj în ultimul act, formație care a trecut de FC Argeș, scor 1-1 (5-4 d. pen.).
  • Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.
Dinamo a început modest partida de pe Arena Națională, nereușind să trimită niciun șut spre poarta lui Popescu în prima repriză.

Oltenii nu au bifat nici ei foarte multe ocazii, Nsimba având cea mai mare șansă, în minutul 15, când a fost lăsat singur cu portarul prin pasa perfectă a lui David Matei, însă șutul său nu i-a pus probleme lui Epassy.

Partea secundă a adus mai multe ocazii pentru Dinamo. Intrările lui Pop și Milanov au revitalizat jocul, iar „câinii” au bifat cea mai mare ocazie a meciului prin Țicu, în minutul 65.

Elevii lui Coelho au irosit multiple atacuri spre finalul celor 90 de minute, iar partida a intrat în prelungiri, spre bucuria lui Dinamo, care a putut respira din nou, luând-o de capăt în minutul 91.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

„Câinii” au dat lovitura în finalul primei reprize de prelungiri, prin Boateng, care a reluat în forță cu capul, din 6 metri, după cornerul bătut de Armstrong, fără speranțe pentru Popescu.

Craiova a mai avut apoi doar 15 minute la dispoziție pentru restabili egalitatea, însă speranțele au dat roade în minutul 118, când Rus a restabilit egalitatea și a trimis partida la loviturile de departajare, unde echipa sa a obținut calificarea.

Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.)

  • A marcat: Boateng (105+1) / Rus (118)
  • Asistența: 20.585 de spectatori

Desfășurarea loviturilor de departajare:

  • Gol Teles! Craiova se califică în finala Cupei României, 1-4!
  • Laurențiu Popescu apără și execuția lui Milanov, iar oltenii sunt la un penalty de finală, scorul rămâne 1-3!
  • Carlos Mora trimite și el în același loc precum Adrian Rus și Craiova e aproape de finală, 1-3!
  • Alex Pop transformă fără emoții și Dinamo rămâne în joc, 1-2!
  • Rus șutează în forță pe jos, în plasa laterală, fără șanse pentru Epassy. 0-2!
  • Armstrong ratează primul penalty al lui Dinamo și scorul rămâne 0-1!
  • Al Hamlawi transformă primul penalty. 0-1!

Avem lovituri de departajare.

Min. 118 - Goool Craiova! Rus restabilește egalitatea din 6 metri, la capătul unei recentrări a lui Carlos Mora.

Min. 117 - Ocazie imensă pentru Mora! Jucătorul oltenilor reia cu capul din 6 metri, însă Epassy are o intervenție colosală.

Min. 105+1 - Gol Dinamo! Boateng marchează cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner bătut de Armstrong.

Dinamo - Craiova. Bucuria de după golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Min. 103 - Al-Hamlawi vede galben pentru simulare.

Min. 99 - Crețu reia cu capul după un corner bătut de Anzor, însă lovitura sa trece mult pe lângă poarta lui Epassy.

Min. 98 - Iese Cicâldău, intră Crețu.

Fumigene în PCH (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Min. 96 - Iese Cîrjan, intră Cristi Mihai.

Min. 91 - Începe prima repriză de prelungire.

Egalitate la finalul celor 90 de minute. Avem prelungiri pe Arena Națională

Min. 82 - Mora scapă spre poarta lui Epassy, încearcă să trimită cu exteriorul la colțul lung, însă este blocat perfect de Boateng.

Min. 81 - Dinamo încearcă să găsească drumul spre gol cu ultimele resurse de energie, însă „câinii” nu reușesc să ajungă la finalizare.

Min. 73 - Ies Matei și Ștefan, intră Băsceanu și Bancu.

Min. 71 - Șutul lui David Matei de la marginea careului este reținut fără probleme de Epassy.

Min. 66 - Țicu bifează cea mai mare ocazie a partidei, după ce a reluat cu capul în urma cornerului bătut de Armostrong. Mingea este scoasă cu greu de Popescu.

Min. 65 - Ocazie mare ratată de Pop. Cîrjan a centrat din partea stângă, pe jos, însă șutul atacantului a fost blocat de apărarea Craiovei.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Min. 64 - Ies Pușcaș și Soro, intră Pop și Milanov.

Min. 60 - Iese Nsimba, intră Al-Hamlawi.

Min. 57 - Ocazie ratată de Pușcaș, care reia defectuos cu capul, din mijlocaul careului, după o centrare foarte bună venită din flancul stâng.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Musi, înlocuit cu Duțu la pauză.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45 - Galben pentru Cîrjan.

Min. 43 - Continuă ghinionul la Dinamo. Epassy acuză și el probleme medicale.

Min. 34 - A doua schimbare la Dinamo. Opruț iese și el accidentat, cu dureri la genunchi, fiind înlocuit de Țicu.

Min. 28 - Probleme medicale pentru Opruț, care are nevoie de îngrijiri pe teren.

Min. 15 - Nsimba a scăpat spre poartă după o pasă perfectă a lui Matei, însă șutul slab al francezului nu i-a pus probleme lui Epassy.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Min. 10 - Iese Mărginean, care nu mai poate continua, și intră Armstrong.

Min. 9 - Probleme pentru Mărginean, care ar putea fi schimbat, după ce a acuzat dureri în zona gambei.

Min. 6 - Musi avansează periculos pe partea stângă, își așază mingea pe dreptul, însă ratează complet execuția.

Min. 1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Dinamo - U Craiova, înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi
  • Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Mihai, Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Screciu, Rus, Ștefan - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Matei - Nsimba, Teles
  • Rezerve: Goncalves, Al Hamlawi, Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stevanovic, Bancu, Badelj, Crețu
  • Arbitru: Marian Barbu. Asistenți: Mircea Grigoroiu și Imre-Laszlo Bucsi. Arbitru de rezervă: Gabriel Mihuleac. Arbitru VAR: Iulian Dima. Arbitru AVAR: Ovidiu Artene
  • Stadion: Arena Națională (București)

20:00 Interes mare pentru derby-ul de pe Arena Națională

19:00 Pușcaș, titular în premieră + Baiaram nu e în lot

După ce a bifat 3 meciuri în tricoul lui Dinamo, George Pușcaș va fi titular în premieră la semifinala cu U Craiova.

De partea cealaltă, Baiaram nu se află nici măcar pe bancă, fiind încă nerefăcut după accidentarea suferită la meciul cu Rapid.

Va fi a patra confruntare din acest sezon între Dinamo și U Craiova. Cele două echipe au remizat în partidele din sezonul regulat din Liga 1 (2-2, respectiv 1-1), în timp ce oltenii s-au impus în turul play-off-ului, scor 1-0.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - U Craiova: „Echipele mari vor să joace finale”

„Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Ştim că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon.

Au şi slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm. O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală.

Anul trecut am vorbit de importanţa ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiţii. Nu ştiu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale şi să câştige trofee”, a declarat Kopic, citat de orangesport.ro.

13 Cupe ale României
are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Coelho, probleme de lot înaintea meciului cu Dinamo: „Am încercat să recuperăm jucători”

„Este un meci important. Am muncit din greu în această competiție ca să ajungem până în semifinale și acum trebuie să dăm totul pentru a ne califica în finală. Știm că vom întâlni un adversar puternic, cu un antrenor foarte bun.

Atmosfera sper și cred că va fi una extraordinară. Este un meci de cupă, e diferit. Doar una dintre cele două echipe va merge mai departe. Nu avem prea mult timp la dispoziție să ne pregătim, dar sperăm să fim în cea mai bună formă. A fost o perioadă scurtă de pregătire.

Am avut doar o zi de antrenament. Am încercat să recuperăm jucătorii după ultimul meci. Vom vedea cine va juca. Încercăm să păstrăm atmosfera bună. O victorie e, normal, bună, dar trebuie să fim echilibrați.

Uneori vom pierde, dar noi trebuie să ne continuăm treaba pentru a ne îndeplini obiectivele”, a declarat Coelho, citat de gds.ro.

8 Cupe ale României
are Universitatea Craiova în palmares (1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 1993, 2018, 2021)

