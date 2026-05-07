Zeljko Kopic (48 de ani) a fost provocat să spună ce antrenor ar alege dintre Jose Mourinho (63 de ani) și Pep Guardiola (55 de ani), tehnicienii echipelor Benfica, respectiv Manchester City.

În cadrul unui interviu, antrenorul lui Dinamo a fost întrebat cu cine ar prefera să ia cina dintre Jose Mourinho și Pep Guardiola, considerați doi dintre cei mai buni antrenori ai vremurilor noastre.

Răspunsul dat de Zeljko Kopic: „ L-aș alege pe el”

Zeljko Kopic a precizat că l-ar alege pe Jose Mourinho datorită faptului că a învățat foarte multe lucruri de la „The Special One” în debutul carierei sale de antrenor.

„M-ai omorât cu asta! Glumesc. Guardiola a făcut lucruri fenomenale în fotbal, a ridicat niște standarde, dar la începuturile mele ca antrenor am învățat multe de la domnul Mourinho.

Eu am studiat mult școala portugheză de fotbal. Profesorul Vitor Frade a dezvoltat periodizarea tactică în antrenorat, iar domnul Mourinho este un exponent al acestui stil.

Am învățat multe de la el pe partea asta de tactică, dar m-a inspirat și mentalitatea lui, modul în care vorbea în conferințe, de exemplu. Cu tot respectul pentru Guardiola, l-aş alege pe Mourinho”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

Mourinho și Guardiola sunt doi dintre cei mai buni antrenori din lume. Cei doi au cucerit, de-a lungul carierei, numeroase trofee:

5X Liga Campionilor (2 Mourinho, 3 Guardiola)

18X Campionate (6 Mourinho, 12 Guardiola)

4X Supercupa Europei

9X Cupe (3 Mourinho, 6 Guardiola)

Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 109 meciuri pe banca tehnică a echipei: 43 de victorii, 36 de remize și 30 înfrângeri (golaveraj 139-114).

Sub mandatul croatului, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

În prezent, Dinamo ocupă locul 4 în play-off, cu 34 de puncte.

Zeljko Kopic: „Totul este despre victorie!”

Antrenorul lui Dinamo a mai fost întrebat cum arată un meci ideal pentru el.

„Să avem 3-0 din primele 15 minute (n.r. - râde)! Și să stau relaxat. Sau să câștigăm în prelungiri. Totul este despre victorie! Îmi place să jucăm un fotbal bun, să avem posesie, dar tot ce facem este pentru a câștigă meciurile.

Uite, un moment frumos a fost când am bătut FCSB la începutul sezonului (n.r. scor 4-3, în etapa 4): atmosfera perfectă, vremea bună, un adversar excelent, multe goluri, hat-trick-ul lui Danny Armstrong, am bătut cea mai mare rivală a noastră, a fost incredibil.

La fel, când am jucat cu CFR, când eram conduși cu 1-0 până în minutul 90+1 și am marcat două goluri (n.r. scor 2-1, în etapa 15).

Genul ăsta de meciuri au o energie aparte și îți rămân în suflet. Alt moment frumos pentru mine a fost când eram la Dinamo Zagreb și am bătut West Ham (n.r. scor 1-0, în grupele Europa League, în 2021), prima victorie a unei echipe croate în Anglia”, a mai adăugat Zeljko Kopic.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 19:00, din etapa 8 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire

