„Cea mai bună decizie a mea!" Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul"
Luis Enrique și Nasser Al-Khelaifi. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 14:42
  • Bayern - PSG 1-1 (5-6 la general)Nasser Al-Khelaifi (52 de ani), președintele și finanțatorul campioanei Europei, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Luis Enrique, după calificarea obținută miercuri.

Enrique a dus PSG în a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor, iar omul de afaceri din Qatar este în sfârșit mulțumit de performanțele europene obținute de echipă, după 15 ani de investiții masive.

Nasser Al-Khelaifi: „Luis Enrique este cea mai bună decizie a mea”

„Luis Enrique este cu adevărat cel mai mare atu, cel mai bun, cea mai bună decizie a mea. Am tot vorbit în ultimii 15 ani pentru a-l aduce la club. Este un antrenor fantastic, cel mai bun antrenor din lume, dar și ca om este incredibil.

Modul în care gestionează activitatea de zi cu zi, jucătorii, totul, chiar și relația cu presa, ceea ce în Franța nu este întotdeauna ușor. El este fantastic.

Este o onoare să-l avem pe Luis Enrique la club și pe toți cei care fac istorie. Și asta ne dorim. Avem ADN-ul necesar, iar astăzi am demonstrat-o. Nu sunt doar fotbaliști, sunt adevărați războinici”, a declarat Al-Khelaifi după meci, pentru CBS Sports, potrivit marca.com.

Ulterior, și tehnicianul spaniol a venit la interviu, în același cadru cu Al-Khelaifi, iar finanțatorul a continuat să-l laude:

„A revoluționat fotbalul, nu doar la Paris Saint-Germain, ci tot fotbalul. Sunt foarte mândru de el și este cu adevărat cel mai bun antrenor din lume”.

Cât despre viitorul echipe, qatarezul are idei mărețe: „Acesta este un plan de viitor, care aduce laolaltă cele mai bune talente pentru a lucra împreună cu antrenorul. Am putea avea jucători care câștigă Balonul de Aur în următorii 3, 4 sau 5 ani, jucători diferiți.

Cum lucrează împreună, cum trăiesc împreună, cum se apără reciproc pe teren și în afara lui... Îi văd, trăiesc cu ei și asta îmi place la echipă. Acesta este spiritul de luptă, pasiunea, bucuria pe care o simt atunci când merg la antrenamente, când lucrează împreună.

Uneori nu este ușor, dar toată lumea se susține reciproc. Suntem o familie, iar ei sunt o familie, familia PSG”, a mai transmis Al-Khelaifi.

PSG țintește al doilea trofeu consecutiv

Parizienii au cucerit în 2025 primul trofeu Champions League din istorie, sub comanda lui Luis Enrique, iar acum se pregătesc pentru a-și apăra trofeul, contra lui Arsenal, în finala de la Budapesta, pe 30 mai, de la ora 19:00.

Pentru Enrique, un succes în finala cu Arsenal ar însemna al treilea trofeu din carieră, după cel de anul trecut, respectiv cel din 2015, cucerit cu Barcelona.

Singurii antrenori din istorie cu mai mult de două trofee Champions League sunt Guardiola și Zidane, fiecare cu câte trei, în timp ce Ancelotti este lider cu cinci cupe în palmares.

