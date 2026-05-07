Helmut Duckadam de-abia mai putea să vorbească pe 7 mai 1986, după ce uimise Europa cu patru penaltyuri apărate în finala Cupei Campionilor Europeni.

Ce a zis portarul în acea noapte. Ce au spus Boloni, Lăcătuș și Iovan la Sevilla, pe „Sanchez-Pizjuan”.

Toți jucătorii Stelei vor rămâne în istorie. Dar Helmut Duckadam va fi întotdeauna imaginea acelei finale.

Barcelona a fost învinsă la Sevilla, 0-0, 2-0 la penaltyuri, iar portarul a intuit și apărat toate cele patru lovituri de pedeapsă ale spaniolilor.

Duckadam: „Da, sunt eroul serii”

Atunci, pe 7 mai 1986, la sfârșitul meciului, reporterii iberici l-au asaltat pe Ducka.

Era copleșit de performanță și de ce i se întâmplase. „Sunt uluit, sunt uluit. Nu-mi vine să cred”, spunea Helmut, potrivit ediției din 8 mai a ziarului catalan El Mundo Deportivo.

Nu a încercat să pară modest: „Da, sunt eroul serii. Toți îmi spun și trebuie să cred”.

Goalkeeperul, 27 de ani la acea vreme, a subliniat că „am mai apărat cinci penaltyuri (n.r. în total) în acest sezon”.

A adăugat: „Toți se gândesc că petrec multe ore antrenându-mă special pentru asta...”.

Începutul articolului din El Mundo Deportivo dedicat lui Duckadam și colegilor săi, pe 8 mai 1986

A mai găsit puterea să zică: „A fost noaptea de neuitat a vieții mele”.

Boloni: „Partida nu a fost frumoasă, dar Cupa Campionilor este a noastră”

Alți trei jucători ai acelei echipe mari au dat declarații pe 7 mai pentru El Mundo Deportivo.

Ladislau Boloni: „Partida nu a fost frumoasă, dar nu mai contează. Cupa Campionilor este a noastră, pentru gloria clubului și a fotbalului românesc.

Îmi amintesc ziua în care am învins Anderlecht cu 3-0. Am fost mai buni atunci, dar ce am reușit acum este mai important, pentru că am câștigat în Spania”.

Duckadam? În toată viața mea n-am văzut un portar care să apere patru penaltyuri. Ladislau Boloni, pe 7 mai 1986

Lăcătuș: „Am șutat cu tot sufletul meu la penalty”

Marius Lăcătuș: „După ce a ratat fiecare echipă două penaltyuri, niciuna nu mai avea voie să greșească. Eu am șutat cu tot sufletul meu.

Când Barcelona a ratat al treilea penalty, am știut că trofeul e al nostru”.

Meciul a fost echilibrat, dar tot ce mă interesează e că mergem acasă cu cupa în brațe. Marius Lăcătuș, pe 7 mai 1986

Lăcă a înscris golul de 1-0, după ce și Barcelona, și Steaua rataseră primele două lovituri de pedeapsă. Numărul 7 a lansat o rachetă: bară-gol!

Iovan: „Cea mai mare performanță pentru țara noastră în ultimii zece ani”

Ștefan Iovan (căpitan la Sevilla): „Ce s-a întâmplat acum e cea mai mare performanță pentru țara noastră în ultimii zece ani.

Să fim în finala celei mai importante competiții europene, să jucăm în străinătate, contra unei echipe care evolua ca acasă și să învingem este ceva de nepovestit”.

Le-a spus jurnaliștilor spanioli ce își dorea în sezonul următor al Cupei Campionilor: „Să jucăm împotriva lui Real Madrid”. Sorții nu i-au scos în calea Stelei pe „blancos”.

