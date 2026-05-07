Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta” +8 foto
Duckadam, înconjurat de fotoreporteri după marea performanță a carierei. Foto: Imago
Liga Campionilor

Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 14:32
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 14:32
  • Helmut Duckadam de-abia mai putea să vorbească pe 7 mai 1986, după ce uimise Europa cu patru penaltyuri apărate în finala Cupei Campionilor Europeni. 
  • Ce a zis portarul în acea noapte. Ce au spus Boloni, Lăcătuș și Iovan la Sevilla, pe „Sanchez-Pizjuan”. 

Toți jucătorii Stelei vor rămâne în istorie. Dar Helmut Duckadam va fi întotdeauna imaginea acelei finale.

Barcelona a fost învinsă la Sevilla, 0-0, 2-0 la penaltyuri, iar portarul a intuit și apărat toate cele patru lovituri de pedeapsă ale spaniolilor.

„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie
Citește și
„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie
Citește mai mult
„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie

Duckadam: „Da, sunt eroul serii”

Atunci, pe 7 mai 1986, la sfârșitul meciului, reporterii iberici l-au asaltat pe Ducka.

Era copleșit de performanță și de ce i se întâmplase. „Sunt uluit, sunt uluit. Nu-mi vine să cred”, spunea Helmut, potrivit ediției din 8 mai a ziarului catalan El Mundo Deportivo.

Nu a încercat să pară modest: „Da, sunt eroul serii. Toți îmi spun și trebuie să cred”.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
+8 Foto
labels.photo-gallery

Goalkeeperul, 27 de ani la acea vreme, a subliniat că „am mai apărat cinci penaltyuri (n.r. în total) în acest sezon”.

A adăugat: „Toți se gândesc că petrec multe ore antrenându-mă special pentru asta...”.

Începutul articolului din El Mundo Deportivo dedicat lui Duckadam și colegilor săi, pe 8 mai 1986 Începutul articolului din El Mundo Deportivo dedicat lui Duckadam și colegilor săi, pe 8 mai 1986
Începutul articolului din El Mundo Deportivo dedicat lui Duckadam și colegilor săi, pe 8 mai 1986

A mai găsit puterea să zică: „A fost noaptea de neuitat a vieții mele”.

Boloni: „Partida nu a fost frumoasă, dar Cupa Campionilor este a noastră”

Alți trei jucători ai acelei echipe mari au dat declarații pe 7 mai pentru El Mundo Deportivo.

Ladislau Boloni: „Partida nu a fost frumoasă, dar nu mai contează. Cupa Campionilor este a noastră, pentru gloria clubului și a fotbalului românesc.

Îmi amintesc ziua în care am învins Anderlecht cu 3-0. Am fost mai buni atunci, dar ce am reușit acum este mai important, pentru că am câștigat în Spania”.

Duckadam? În toată viața mea n-am văzut un portar care să apere patru penaltyuri. Ladislau Boloni, pe 7 mai 1986

Lăcătuș: „Am șutat cu tot sufletul meu la penalty”

Marius Lăcătuș: „După ce a ratat fiecare echipă două penaltyuri, niciuna nu mai avea voie să greșească. Eu am șutat cu tot sufletul meu.

Când Barcelona a ratat al treilea penalty, am știut că trofeul e al nostru”.

Meciul a fost echilibrat, dar tot ce mă interesează e că mergem acasă cu cupa în brațe. Marius Lăcătuș, pe 7 mai 1986

Lăcă a înscris golul de 1-0, după ce și Barcelona, și Steaua rataseră primele două lovituri de pedeapsă. Numărul 7 a lansat o rachetă: bară-gol!

Iovan: „Cea mai mare performanță pentru țara noastră în ultimii zece ani”

Ștefan Iovan (căpitan la Sevilla): „Ce s-a întâmplat acum e cea mai mare performanță pentru țara noastră în ultimii zece ani.

Să fim în finala celei mai importante competiții europene, să jucăm în străinătate, contra unei echipe care evolua ca acasă și să învingem este ceva de nepovestit”.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
+8 Foto
labels.photo-gallery

Le-a spus jurnaliștilor spanioli ce își dorea în sezonul următor al Cupei Campionilor: „Să jucăm împotriva lui Real Madrid”. Sorții nu i-au scos în calea Stelei pe „blancos”.

Citește și

„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Special
09:29
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Superliga
12:55
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Citește mai mult
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
steaua barcelona Cupa Campionilor Europeni Helmut Duckadam
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share