Absențe importante la Dinamo  Jucătorii pe care Zeljko Kopic nu se poate baza în meciul cu Petrolul » Cine a venit accidentat de la națională
Zeljko Kopic
Absențe importante la Dinamo Jucătorii pe care Zeljko Kopic nu se poate baza în meciul cu Petrolul » Cine a venit accidentat de la națională

George Neagu
Publicat: 14.09.2025, ora 16:40
Actualizat: 14.09.2025, ora 16:41
  • Zeljko Kopic (48 de ani) a declarat că Andrei Mărginean, Adrian Mazilu și Cristi Mihai sunt indisponibili pentru meciul dintre Petrolul și Dinamo.
  • Partida va avea loc luni, 15 septembrie, de la ora 21:00, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În conferința premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești din cadrul etapei 9 din Liga 1, Kopic a anunțat pe ce jucători că nu se poate baza.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Petrolul: „Toți ceilalți băieți sunt bine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucătorii accidentați de la echipă.

„După pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, toți jucătorii sunt sănătoși. Doar Cristi Mihai, care a revenit de la naționala U21, are o mică accidentare și nu va fi pregătit pentru acest meci. Mărginean, de asemenea, nu este pregătit. Mazilu nu este pregătit.

Toți ceilalți băieți, pentru moment, sunt bine. Urmează Petrolul și putem spune că e un derby local. Știm ce ne așteaptă: un adversar puternic și agresiv.

Trebuie din primul minut să fim la nivelul nostru, să încercăm să menținem cea mai bună performanță pe o perioadă cât mai lungă și să mergem după alte trei puncte”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Ultima dată când Petrolul și Dinamo s-au întâlnit a fost în decembrie 2024, într-un meci din runda a treia a Cupei României. Partida de atunci s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Zeljko Kopic, despre echipa Petrolului: „I-am analizat etapă de etapă”

„Cunoaștem foarte bine jucătorii Petrolului, sunt acolo de mai mult timp. I-am analizat etapă de etapă.

Au pierdut câteva puncte în acest sezon, dar tot ceea ce am analizat arată că sunt o echipă bună, compactă, cu calitate, cu experiență, și știm că în fața noastră avem un adversar foarte dificil”, a mai declarat Zeljko Kopic, conform sursei citate.

Dacă va câștiga, Dinamo își va asigura pToziția a treia în clasament, apropiindu-se la un singur punct de Rapid.

Petrolul nu are un început bun de campionat. Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu se află pe locul 13 și are doar 6 puncte obținute în 8 meciuri jucate, situație asemănătoare cu cei de la FCSB.

Dinamo va mai avea de așteptat până să îl folosească pe Adrian Mazilu

Mazilu a avut nevoie de două intervenții chirurgicale după o accidentare la coapsă și ar putea reveni pe teren la începutul lunii noiembrie.

„Având în vedere accidentarea pe care a suferit-o Adi acum mai bine de un an, este important ca el să-și găsească ritmul într-un mod sigur.

Să nu riscăm repetarea unei accidentări similare. Adi a trecut prin foarte multe teste, foarte multe analiza fizice”, a declarat impresarul Cristian Cernodolea.

