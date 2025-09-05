Când va reveni Mazilu Dinamo mai are de așteptat: „Analizele au arătat că are nevoie de această perioadă de reechilibrare”

Impresarul care a intermediat transferul lui Adrian Mazilu (19 ani) la Dinamo a anunțat că debutul atacantului nu se va produce prea curând.

Fotbalistul mai are nevoie de aproximativ două luni de recuperare pentru a fi pregătit de joc.

Ultimul meci oficial în care Mazilu a evoluat datează din 7 aprilie 2024, când evolua în ultimele 9 minute ale partidei pierdute de Vitesse, 0-3, cu NEC Nijmegen.

Dinamo va mai avea de așteptat până să îl foloseacă pe Adrian Mazilu

Mazilu a avut nevoie de două intervenții chirurgicale după o accidentare la coapsă, iar revenirea sa pe teren ar putea avea loc la începutul lunii noiembrie.

„Având în vedere accidentarea pe care a suferit-o Adi acum mai bine de un an, este important ca el să-și găsească ritmul într-un mod sigur.

Să nu riscăm repetarea unei accidentări similare. Adi a trecut prin foarte multe teste, foarte multe analiza fizice.

El a semnat cu Dinamo un contract de lungă durată, până în 2029, pe 4 ani”, a declarat impresarul Cristian Cernodolea, conform fanatik.ro.

Analizele au arătat că, pentru a fi 100% apt și pentru a-l aduce la nivelul de care are nevoie Dinamo, cu intensitatea la care joacă Kopic, el va avea nevoie de această perioadă de reechilibrare fizică și de investiție în fitness-ul lui, astfel încăt să poată reveni în următoarele opt săptâmâni. Cristian Cernodolea, impresarul lui Mazilu

Mazilu, care a jucat 46 de meciuri pentru Farul, în care a marcat nouă goluri și a oferit patru pase decisive, a spus în ce fel de meci i-ar plăcea să revină pe teren:

„Ar fi super pentru mine să debutez la un meci cu așa atmosferă, Dinamo - FCSB. Îmi place presiunea și cred că aș face un meci mare”.

O să pun public puțină presiune pe Adi și o să îi spun că depinde foarte mult de el să ajungă la nivelul de la care a plecat. Din punct de vedere fizic, va avea mult de muncă și am clarificat asta cu el. Îi rog pe fanii dinamoviști să aibă răbdare, pentru că are calități incontestabile. Îmi doresc să fie pe teren la derby-ul cu FCSB, pe 6 decembrie. Poate marchează și face toți dinamoviștii fericiți. Cristian Cernodolea, impresarul lui Mazilu

