Chipciu îl apără pe Lucescu Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”

Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că reproșurile aduse lui Mircea Lucescu (80 de ani) sunt exagerate.

Rezultatele României din meciurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2) au dus la unele critici la adresa selecționerului.

Situația lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative se complică pe zi ce trece. Rezultatele României cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2, au provocat discuții îndelungate la sediul FRF.

Încă nu se știe dacă Lucescu va continua la naționala României, marți urmând să aibă loc următoarea întâlnire dintre selecționer și Răzvan Burleanu.

Alexandru Chipciu, despre criticile aduse lui Lucescu: „E cel mai mare antrenor din istoria României”

Alexandru Chipciu consideră că unele critici la adresa lui Mircea Lucescu sunt „exagerate”.

„Acum un an, jucătorii ăștia au făcut cea mai mare performanță la Campionatul European. Când au început, cu Edi, erau criticați, după aia au arătat. Și noi în Cipru aveam șanse.

Clar rămâne barajul, dar dacă mai avem șanse la locul doi, trebuie să mergem pentru ele, pentru că ai un alt traseu dacă termini preliminariile pe locul doi.

Trebuie să mergem până la capăt. Accept critica, pentru că e normală și te face să crești, să vezi unde ai greșit, dar trebuie să vedem și realitatea că putem face rezultate și în continuare și trebuie să fim alături și de antrenor, și de jucători.

Unele reacții mi s-au părut exagerate , dar trebuie să acceptăm și critica și să câștigăm următoarele meciuri.

Am văzut niște prostii că a întârziat domnul Lucescu la antrenament și că jucătorii stau la cafele. Doamne Ferește, suntem în 2025, stai la cafea, dimineața nu trebuie să stai la cafea? Ar fi culmea, unde să bem cafeaua, să mergem în oraș?

Dacă ajungem să ne legăm de lucrurile astea, e prea mult și, totuși, e cel mai mare antrenor din istoria României ”, a declarat Chipciu după meciul de vineri dintre U Cluj și Rapid, scor 0-0, potrivit fanatik.ro.

Alexandru Chipciu a fost chemat de urgență pentru meciurile cu Canada și Cipru, după ce Andrei Borza a fost călcat pe piciorul drept de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală și a suferit o accidentare.

49 de selecții are Alexandru Chipciu la echipa națională. A marcat șase goluri

Alexandru Chipciu, despre meciul cu Cipru: „Vezi totuși că joacă fotbal”

Jucătorul lui U Cluj a venit cu laude la adresa naționalei Ciprului, după meciul bun făcut cu România.

„ Pare rușinos că ai făcut egal cu Cipru, dar dacă te uiți la meci, vezi totuși că Cipru joacă fotbal. Ne-am uitat în cantonament la meciul cu Austria, iar Cipru a jucat foarte bine, cred că a jucat mai bine decât am jucat noi, și penalty-ul ăla a fost dat cu forța.

Vedeam într-o zi că mari fotbaliști ai României, Lăcătuș, Stelea, spuneau că au avut întotdeauna meciuri grele cu Cipru. Acum 20-30 de ani Cipru era mult mai slabă decât este acum, iar ei erau mult mai buni decât suntem noi acum. Orice meci e greu, chiar dacă pare rău pentru noi, asta e realitatea”, a mai spus Chipciu, conform sursei citate.

