Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost inclus în echipa lunii decembrie din La Liga, alături de nume importante.

Ionuț Radu a fost asimilat rapid de către fanii celor de la Celta Vigo, datorită prestațiilor sale bune.

Ionuț Radu a discutat fără inhibiții după ce a fost nominalizat în echipa lunii din La Liga: „Nimic nu este sigur”

Jurnaliștii spanioli l-au anunțat pe Ionuț Radu că face parte din echipa lunii decembrie din La Liga și a fost

„Sunt foarte fericit și foarte mândru, dar și de echipă, deoarece avem un sezon foarte bun.

Trebuie să ne îmbunătățim și să ne străduim să facem mai mult”, a spus portarul român, potrivit marca.com.

Întrebat dacă se aștepta să evolueze multe minute pentru Celta Vigo, Ionuț Radu a dat de înțeles că sosit pe Estadio de Balaidos cu gândul de a se impune:

„Nimic în viață nu este vreodată sigur, așa că trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești.

Am venit aici cu umilință, gata să muncesc din greu, știind că este o echipă de top și că trebuie să te străduiești să-ți câștigi locul.

Avem trei portari buni, cu o concurență sănătoasă, iar antrenorul ia decizia”.

Sosirea la Celta Vigo i-a revitalizat cariera goalkeeperului, care a revenit în lotul echipei naționale.

„Sunt foarte mândru! Munca asiduă dă întotdeauna roade. Trebuie să ai răbdare.

Vin după o perioadă dificilă din trecutul meu, dar sunt fericit pentru că acum totul merge bine”, a spus Ionuț Radu, conform sursei menționate.

Ionuț Radu, portarul lunii decembrie în La Liga

Ionuț Radu a avut o primă parte de sezon de vis la Celta Vigo, iar prestațiile sale au fost răsplătite.

Portarul român a fost inclus în echipa lunii din La Liga , alături de nume importante din fotbalul spaniol, precum Kylian Mbappe, Koke, Pedri și Raphinha.

Aceasta este echipa lunii decembrie în La Liga:

Portar: Ionuț Radu (Celta Vigo)

Ionuț Radu (Celta Vigo) Fundași: Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol)

Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol) Mijlocași : Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona)

: Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona) Atacanți: Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona)

Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona) Antrenor: Manolo González (Espanyol)

Mai mult, românul a fost nominalizat pentru premiul de jucătorul lunii. Va concura pentru distincția individuală cu Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Koke și Valera.

Cifrele lui Ionuț Radu la Celta Vigo

Ionuț Radu a fost titularizat la Celta Vigo încă din primul meci al acestui sezon și, deși a primit două goluri la debutul pentru „celești”, a răsplătit încrederea oferită.

Românul a jucat în toate cele 17 etape disputate din La Liga, a primit 19 goluri și a reușit 67 de parade. De asemenea, în patru partide din La Liga, Ionuț Radu nu a primit gol.

7.18 este media notelor obținute de Ionuț Radu în acest sezon, potrivit sofascore.com

Românul a evoluat și în patru partide din Europa League, primind 5 goluri.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, arată transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport