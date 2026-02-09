„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă +38 foto
Zeljko Kopic, antrenor Dinamo (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 23:04
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 02:33
  • DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic a explicat de ce oltenii au avut mai mult mingea în timpul meciului de pe Arena Națională.
  • Antrenorul croat a vorbit despre absența unor noi transferuri în tabăra „câinilor”.

Timp de 14 minute, după golul lui Soro, Dinamo a fost pe primul loc în clasament. Însă Al-Hamlawi a egalat și „câinii” au terminat etapa a 26-a din Liga 1 pe locul 3.

DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic, despre olteni: „Ne-au blocat”

Gruparea din Bănie a terminat partida cu 58% posesie. A fost unul dintre puținele dueluri în care „câinii” au fost surclasați la acest capitol.

„Sunt satisfăcut de atitudinea echipei, am câștigat foarte multe dueluri, am muncit mult, am făcut 1-0, dar, din păcate, am început să pierdem dueluri după ce am încasat golul egalizator. Am mai avut o ocazie prin Danny (n.r. Armstrong), dar rezultatul de egalitate este unul corect.

Am încercat ca Mărginean să trimită mingi pe diagonală, pentru Maxime și Raul (n.r. Sivis și Opruț, fundașii laterali), dar nu am avut atât de multe ocazii de acest gen pe cât am fi vrut, pentru că Craiova a făcut un presing foarte eficient. Ai nevoie de minge pentru a pregăti lucrurile astea, dacă nu o ai, este mai complicat.

Craiova a fost foarte bună în dueluri, au fost foarte buni pe mingea a doua, dar sunt foarte mulțumit de jocul nostru de astăzi.

Planul nostru e mereu să încercăm să avem mingea, să dominăm. Pentru mine e evident că Craiova are valoare, experiență, pot arunca oricând pe teren jucători care pot câștiga dueluri.

Ne-au blocat în încercarea noastră de a juca ofensiv, a trebuit să alergăm mult mai mult fără minge. Am vrut să jucăm cu trei fundași și doi mijlocași defensivi, să nu le dăm foarte mult spațiu și timp să joace”, a spus Kopic la Prima Sport.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „În iarnă nu este ușor să aduci jucători buni la prețuri convenabile”

Deși i s-au promis mai multe transferuri în această iarnă, Kopic s-a ales doar cu Valentin Țicu și puștii Ianis Târbă și Matteo Duțu. Ar fi vrut și un atacant experimentat, însă a explicat de ce nu i-a fost îndeplinită dorința.

„Toți din club știm că nu suntem încă o echipă perfectă, dar este evident că creștem ca club. Orice antrenor vrea să aibă la dispoziție o echipă cât mai puternică, dar trebuie să acceptăm anumite realități economice.

În iarnă nu este ușor să aduci jucători buni la prețuri convenabile. Avem o parte standard a echipei și am mare încredere în puștii pe care îi avem.

Trebuie să ne întoarcem puțin în timp, știm cum a fost situația cu Selmani. În vară, când era momentul important, îi aveam pe Perica și Alex Pop, credeam că suntem acoperiți pe postul acesta.

Am plecat pe această idee și e greu în pauza de iarnă să aduci atacanți de mare calitate”, a explicat Kopic.

Cu echipa asta o să ne luptăm la titlu, nu suntem în play-out. Avem jucători suficient de buni, ideea noastră este să scoatem maximul din ceea ce avem. Vom lupta cu lotul acesta, vom vedea cât de curând unde ne aflăm. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Croatul a explicat de ce nu l-a folosit pe Alexandru Pop din primul minut al partidei, deși acesta marcase golul victoriei în duelul cu Farul Constanța, scor 3-2, din etapa precedentă.

„Alex lucrează foarte bine la antrenamente, la mine trebuie să respecți deciziile din vestiar și să muncești tare la antrenament.

El e foarte bun din punctul acesta de vedere, dar asta a fost decizia mea pentru meciul acesta, să încep cu Soro număr 9 fals. Am vrut să încercăm să jucăm mai mult între linii, apoi să atacăm spațiile libere și să-l introduc pe Pop în ultima parte a meciului.

Dar va avea cu siguranță șansele lui (n.r. Alex Pop). Avem meciul cu Hermannstadt (din Cupa României), important pentru noi, și contez pe toți jucătorii mei”.

Soro, nemulțumit după schimbare: „Trebuie să arate respect”

Kopic a vorbit și despre Alberto Soro, care a fost vizibil deranjat în momentul în care a fost înlocuit cu Pop în minutul 71.

„Îmi place acest tip de jucători, care doresc să joace cât mai mult. Nu am văzut acest gest al lui Soro, însă trebuie să respecte regulile. Nu mă deranjează o reacție de frustrare, însă trebuie să arate respect pentru toată lumea”, a concluzionat antrenorul lui Dinamo.

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 zeljko kopic
