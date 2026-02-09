DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.

Acesta a vorbit și despre Adrian Mazilu (20 de ani), jucător de la care avea așteptări mari.

Nicolescu a vorbit despre jocul formației antrenate de Zeljko Kopic și este de părere că starea gazonului și condițiile meteo au influențat calitatea jocului.

DINAMO - U CRAIOVA 1-1 . Andrei Nicolescu: „Rezultat echitabil”

„Am văzut două echipe puternice, un meci foarte intens, cu multă, multă agresivitate.

De aici au ieșit mai puține faze frumoase de poartă, au ieșit mai multe dueluri fizice. Mi s-a părut că ne-am adaptat cumva la ce am putut noi să jucăm acum.

Am jucat mai mult minge lungă decât posesie, poate și din cauza terenului, care nu e extraordinar. Adică e foarte bun, dar nu e extraordinar, alunecă, și poate și asta.

Din punctul meu de vedere, frigul a influențat mult calitatea meciului, pentru că la nivelul solului se simte mult mai frig decât pare.

Așa, per ansamblu, mi se pare un rezultat echitabil. Golurile au venit, la noi, pe o contră foarte bine jucată, la ei, pe nebunia aia de reacție de după ce iei gol, când intri într-un iureș și s-a întâmplat și au dat gol”, a declarat Nicolescu la Digi Sport.

Andrei Nicolescu: „Mazilu își dorește prea mult”

Președintele lui Dinamo a comentat și evoluția lui Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalist intrat pe teren în minutul 63 în locul lui Alexandru Musi (21 de ani).

„E neinspirat deocamdată. Cred că în cantonament s-a pregătit foarte bine. A intrat greșit un pic, dar sperăm să-și revină.

Adică își dorește prea mult. Nu înțeleg de ce își dorește tot timpul să joace complicat, să joace cu multe preluări, când ar putea să joace mai simplu.Dar asta e o chestie pe care o reglează el cu antrenorul”, a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Cel mai bun”

Nu în ultimul rând, Andrei Nicolescu a remarcat și prestația lui David Matei (19 ani), jucătorul U21 al oltenilor.

„Îl felicit pe David Matei, cred că a fost cel mai bun din echipa lor. La vârsta lui, la fizicul lui, are o dinamică incredibilă”, a concluzionat Nicolescu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 3, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai slab.

VIDEO. Golul marcat de Alberto Soro în Dinamo - U Craiova 1-1

