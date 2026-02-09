„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult” +38 foto
Andrei Nicolescu
„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 22:59
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 23:00
  • DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.
  • Acesta a vorbit și despre Adrian Mazilu (20 de ani), jucător de la care avea așteptări mari.

Nicolescu a vorbit despre jocul formației antrenate de Zeljko Kopic și este de părere că starea gazonului și condițiile meteo au influențat calitatea jocului.

„Musi, hai să înjurăm Steaua" Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova
„Musi, hai să înjurăm Steaua" Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova

DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu: „Rezultat echitabil”

„Am văzut două echipe puternice, un meci foarte intens, cu multă, multă agresivitate.

De aici au ieșit mai puține faze frumoase de poartă, au ieșit mai multe dueluri fizice. Mi s-a părut că ne-am adaptat cumva la ce am putut noi să jucăm acum.

Am jucat mai mult minge lungă decât posesie, poate și din cauza terenului, care nu e extraordinar. Adică e foarte bun, dar nu e extraordinar, alunecă, și poate și asta.

Din punctul meu de vedere, frigul a influențat mult calitatea meciului, pentru că la nivelul solului se simte mult mai frig decât pare.

Așa, per ansamblu, mi se pare un rezultat echitabil. Golurile au venit, la noi, pe o contră foarte bine jucată, la ei, pe nebunia aia de reacție de după ce iei gol, când intri într-un iureș și s-a întâmplat și au dat gol”, a declarat Nicolescu la Digi Sport.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Andrei Nicolescu: „Mazilu își dorește prea mult”

Președintele lui Dinamo a comentat și evoluția lui Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalist intrat pe teren în minutul 63 în locul lui Alexandru Musi (21 de ani).

„E neinspirat deocamdată. Cred că în cantonament s-a pregătit foarte bine. A intrat greșit un pic, dar sperăm să-și revină. 

Adică își dorește prea mult. Nu înțeleg de ce își dorește tot timpul să joace complicat, să joace cu multe preluări, când ar putea să joace mai simplu.Dar asta e o chestie pe care o reglează el cu antrenorul”, a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Cel mai bun”

Nu în ultimul rând, Andrei Nicolescu a remarcat și prestația lui David Matei (19 ani), jucătorul U21 al oltenilor.

„Îl felicit pe David Matei, cred că a fost cel mai bun din echipa lor. La vârsta lui, la fizicul lui, are o dinamică incredibilă”, a concluzionat Nicolescu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 3, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai slab.

VIDEO. Golul marcat de Alberto Soro în Dinamo - U Craiova 1-1

L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani
Jocurile Olimpice
21:00
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii" pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții"
Superliga
20:50
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”

Universitatea Craiova dinamo superliga andrei nicolescu
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!"
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!" VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea"
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!"
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii" pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții"
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!" VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea"
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!"
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă" Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
„Totul îmi place la Drăgușin" Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor".  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs" imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți"
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein" Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

