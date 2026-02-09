„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova +38 foto
Bannere afișate de fanii lui Dinamo în timpul meciului cu U Craiova (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)
Superliga

„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 21:40
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 21:47
  • DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni. 
  • Mai multe înjurături decât încurajări în ambele galerii. Și bannere cu mesaje. Suporterii alb-roșii, anti-Craiova. Adversarii pregătiseră ceva legat de scandalul palmaresului CSU vs FCU.

Dinamo - U Craiova atrage spectatori, în mod normal. În tur, la 2-2 în Bănie, au fost 22.500.

Luni seară, președintele roș-albilor, Andrei Nicolescu, aștepta 25-30.000 pe Arena Națională.

Până la urmă, așteptările au fost prea mari. Au venit jumătate din fani. 13-14.000 în total, inclusiv 1.000 de craioveni, deși aveau 2.000 de bilete la dispoziție.

„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol”
Citește și
„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol”
Citește mai mult
„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol”

De la încurajări au deraiat la înjurături. Ambele tabere de fani

Au fost scandări pentru favoriți, încurajări, fulare răsucite deasupra capetelor, dar și multe înjurături, mult mai multe insulte în ambele tabere.

Suporterii gazdelor au deraiat cu ușurință de la „Dinamo, luptă Dinamo” spre „La olteni, m… la olteni”.

Iar rivalii alb-albaștri, același scenariu: au cântat imnul Craiovei și imediat „Câini spurcați, p… să mâncați”.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo, mesaj anti-Craiova: „Ați dat prazu’ la bucată?”

Și o galerie, și alta a scos câteva mesaje scrise.

Chiar de la început, dinamoviștii au afișat două bannere unul sub altul, ambele anti-Craiova.

Pe primul scria: „Ați venit în Capitală? Cum ați strâns bani de bilet?”.

Continuarea, pe al doilea: „Ați dat prazu’ la bucată sau tot chetă la bilet?”.

Bannerele afișate de fanii dinamoviști (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro) Bannerele afișate de fanii dinamoviști (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)
Bannerele afișate de fanii dinamoviști (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)

Fanii Craiovei, mesaj în scandalul palmaresului: „La noi e marca Științei”

Craiovenii pregătiseră și ei ceva, dar nu contra Dinamo.

„La noi e marca Științei, asta e tot contează. Pentru că palmaresul marca o urmează”.

Un mesaj împotriva ultimei decizii a Curții de Apel Timișoara, în scandalul palmaresului. 

Urmare a acestei hotărâri, se păstrează decizia inițială a instanței, care îi respinsese lui CS Universitatea Craiova solicitarea de recunoaștere a palmaresului în perioada 1948–1991, de la înființare până la privatizare.

Astfel, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)
Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)

Galerie foto (5 imagini)

Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro) Banner al fanilor olteni la Dinamo - Universitatea Craiova (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)
+5 Foto
labels.photo-gallery

„Musi, vino să-i dăm m... lui Steaua”

Înlocuit cu Mazilu în minutul 63, Musi a fost chemat de fani „Vino să-i dăm m… lui Steaua”.

Fotbalistul nu s-a ridicat de pe bancă. Un membru al staffului i-a făcut semn că e strigat. Musi nu a schițat nimic.

Citește și

Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
21:04
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit”
Superliga
19:17
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit”
Citește mai mult
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
dinamo bucuresti Universitatea Craiova ATMOSFERA liga 1 Alexandru Musi
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share