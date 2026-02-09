„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova

DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.

Mai multe înjurături decât încurajări în ambele galerii. Și bannere cu mesaje. Suporterii alb-roșii, anti-Craiova. Adversarii pregătiseră ceva legat de scandalul palmaresului CSU vs FCU.

Dinamo - U Craiova atrage spectatori, în mod normal. În tur, la 2-2 în Bănie, au fost 22.500.

Luni seară, președintele roș-albilor, Andrei Nicolescu, aștepta 25-30.000 pe Arena Națională.

Până la urmă, așteptările au fost prea mari. Au venit jumătate din fani. 13-14.000 în total, inclusiv 1.000 de craioveni, deși aveau 2.000 de bilete la dispoziție.

De la încurajări au deraiat la înjurături. Ambele tabere de fani

Au fost scandări pentru favoriți, încurajări, fulare răsucite deasupra capetelor, dar și multe înjurături, mult mai multe insulte în ambele tabere.

Suporterii gazdelor au deraiat cu ușurință de la „Dinamo, luptă Dinamo” spre „La olteni, m… la olteni”.

Iar rivalii alb-albaștri, același scenariu: au cântat imnul Craiovei și imediat „Câini spurcați, p… să mâncați”.

Dinamo, mesaj anti-Craiova : „Ați dat prazu’ la bucată?”

Și o galerie, și alta a scos câteva mesaje scrise.

Chiar de la început, dinamoviștii au afișat două bannere unul sub altul, ambele anti-Craiova.

Pe primul scria: „Ați venit în Capitală? Cum ați strâns bani de bilet?”.

Continuarea, pe al doilea: „Ați dat prazu’ la bucată sau tot chetă la bilet?”.

Bannerele afișate de fanii dinamoviști (FOTO: Theodor Jumătate / GOLAZO.ro)

Fanii Craiovei, mesaj în scandalul palmaresului: „La noi e marca Științei”

Craiovenii pregătiseră și ei ceva, dar nu contra Dinamo.

„La noi e marca Științei, asta e tot contează. Pentru că palmaresul marca o urmează”.

Un mesaj împotriva ultimei decizii a Curții de Apel Timișoara, în scandalul palmaresului.

Urmare a acestei hotărâri, se păstrează decizia inițială a instanței, care îi respinsese lui CS Universitatea Craiova solicitarea de recunoaștere a palmaresului în perioada 1948–1991, de la înființare până la privatizare.

Astfel, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

„Musi, vino să-i dăm m... lui Steaua”

Înlocuit cu Mazilu în minutul 63, Musi a fost chemat de fani „Vino să-i dăm m… lui Steaua”.

Fotbalistul nu s-a ridicat de pe bancă. Un membru al staffului i-a făcut semn că e strigat. Musi nu a schițat nimic.

